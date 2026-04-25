Mārtiņš Sirmais zina, ko iesaka.
Šodien 04:39
Zibenīgi un karaliski - ātrā zaļā pasta ar jūras veltēm Mārtiņa Sirmā gaumē
Meklējot idejas zibenīgai, bet karaliskai maltītei, makaroni ir nepārspējama izvēle. Papildinot tos ar maigām garnelēm, izcils ēdiens būs galdā mazāk nekā pusstundas laikā.
Piedāvājam iepazīties ar vienu no TV kanāla "360" gatavošanas raidījuma “Dr. Sirmais” virtuves favorītiem.
Lai pagatavotu šo košo maltīti, nepieciešams:
- Viena paka makaronu "radiatori" jeb pasta "Radiatori";
- Viena lapu kāposta (keila) galviņa;
- Iepakojums svaigu spinātu;
- Garneles (daudzums pēc patikas);
- 3–5 ķiploka daiviņas aromātam;
- 200 ml saldā krējuma mērces bāzei;
- Siers "Ricotta" un siers "Stracciatella" krēmīgumam;
- Neliela paciņa ciedru riekstu kraukšķim;
- Viens citrons svaigumam;
- Garnējumam un garšai: sāls un pipari.
Pagatavošana:
- Sākumā ieliec garneles ūdenī, lai tās atkustu. Tiklīdz tās kļuvušas mīkstas, uzmanīgi noņem astītes.
- Verdošā sālsūdenī pagatavo "Radiatori" makaronus. Kad tie gatavi, nokās un uz brīdi noliec malā.
- Uzvāri jaunu porciju ūdens, pievienojot šķipsnu sāls – tas palīdzēs saglabāt dārzeņu koši zaļo toni. Vispirms uz aptuveni minūti iemērc ūdenī spinātus, tad uzreiz pārliec tos traukā ar ledusaukstu ūdeni. To pašu izdari ar lapu kāpostiem (pirms tam nogriežot cietos kātus un sasmalcinot lapas līdzīgi spinātiem).
- Gatavo mērci. Ievieto blenderī applaucētos dārzeņus, pielej saldo krējumu un sastrādā visu viendabīgā masā.
- Notīri ķiplokus un, izmantojot naža plakni, tos vienkārši saplacini. Uz sakarsētas pannas nelielā eļļas daudzumā apcep ķiplokus un garneles, pievienojot garšvielas. Svarīgi - garneles nemaisi ar karoti, bet gan viegli pakrati pannu. Cep tās tikai pusminūti un uzreiz noņem no karstuma.
- Pārkaisi garneles ar rīvētu citrona miziņu un piešauj nedaudz sulas. Pievieno dārzeņu mērci un izvārīto pastu, tad liec visu atpakaļ uz uguns. Karsē bez vāka, ļaujot liekajam mitrumam izgarot, līdz mērce sabiezē.
- Kamēr pasta silst, sausā pannā viegli apbrūnini ciedru riekstus. Kārto ēdienu šķīvjos, virspusē dāsni liekot pa karotei "Ricotta" un "Stracciatella" sieru, bet pašā izskaņā pārber ar zeltainajiem riekstiem.