Kā sagatavoties dārza darbiem, lai nenodarītu pāri savai veselībai?

Ikdienā, piemēram, kolagēnu var uzņemt no ilgi vārīta kaulu buljona, galerta un citiem želantīnu saturošiem pārtikas produktiem. Kalcija galvenais avots ir piena produkti. Omega-3 taukskābes var uzņemt no zivīm. Ar C vitamīnu ir bagāti augļi un dārzeņi, kā arī pētersīļi un dīgsti. Populārie zaļie smūtiji un sulas arī ir lielisks C vitamīna avots.