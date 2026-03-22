Labu gribot, var nodarīt pāri: kumeliņš, iespējams, aizrijies ar apmeklētāju atstātajiem našķiem
Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs “Ežu Hospitālis” sociālajā tīklā “Facebook” publicējis emocionālu aicinājumu iedzīvotājiem nebarot svešus zirgus, jo šāda rīcība var nopietni apdraudēt dzīvnieku veselību.
Centrs vēsta, ka tā jaunākajam bārenim – savvaļas kumeliņam Arlēnai, kura pirms gada palika bez mātes, – radušās nopietnas veselības problēmas pēc tam, kad aplokā atrasti apmeklētāju atstāti burkāni un āboli.
Kā skaidro “Ežu Hospitālis”, dzīvnieks ikdienā tiek barots ar sienu, granulām un auzām, bet reizēm centra darbinieku klātbūtnē tam tiek dots arī kāds burkāns. Taču šorīt kumeliņš aplokā stāvējis ar izstieptu kaklu, rīstījies un siekalojies, kas liecinājis par iespējamu aizrīšanos vai barības nosprostojumu.
"Žēl, ka līdz ar našķiem “labvēlis” nav pastkastītē atstājis aploksni ar ziedojumu veterinārārsta izmaksu segšanai," piebilst centrs.
“Ežu Hospitālis” norāda, ka nekontrolēta dzīvnieku barošana ir problēma, ar kuru nākas saskarties ik gadu, un vēlreiz uzsver, ka svešus zirgus barot nedrīkst.
Lai palīdzētu Arlēnai, centra pārstāvji devušies pakaļ veterinārārstam, kā arī nepieciešamajiem medikamentiem un aprīkojumam, cerot, ka nosprostojumu izdosies likvidēt laikus un dzīvnieku izdosies glābt.
Vienlaikus centrs atgādina, ka veterinārmedicīniskie pakalpojumi nav lēti, bet zirgu ārstēšana izmaksā īpaši dārgi. “Ežu Hospitālis” atzīst, ka jau ilgāku laiku uzturēšanas izmaksas sedz pašu spēkiem, tāpēc šis gadījums organizācijai radījis papildu finansiālu slogu.
Tādēļ centrs aicina sabiedrību iespēju robežās sniegt atbalstu Arlēnas ārstēšanai, uzsverot, ka kumeliņa dzīves sākums jau tā bijis smags:
Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs
Ežu Hospitālis
Reģ.nr. 40008325429
AS, Swedbank
LV24HABA0551054796534
Mērķis: kumeliņam Arlēnai