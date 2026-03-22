Laužam mītus par olām! Mikrobiologs atklāj svarīgu faktu par šī produkta uzglabāšanas termiņiem
Olas istabas temperatūras var uzglabāt vismaz 28 dienas, bet ledusskapī – pat vairākus mēnešus. Nav daudz svaigu produktu, kas paliek ēdami tik ilgi. Mikrobiologs no Zviedrijas pārtikas aģentūras "Osa Rōzengrene" skaidro šī parādības iemeslus.
Ola ir īsts superprodukts: bagāta ar barības vielām, pilna ar vitamīniem un minerāliem un iepakota pārdomātā dabīgā čaulā. Galvenais čaulas uzdevums ir aizsargāt embriju, tāpēc olas ārējais slānis sastāv no vairākiem plāniem kaļķakmens slāņiem. Ārējais vaska slānis novērš olas izžūšanu un aptur mikroorganismu iekļūšanu. Tomēr ola nav hermētiska.
Porainība un ārējā aizsardzība
Čaulā ir tūkstošiem mikroskopisku poru. Baktērijas, kas nonāk uz virsmas, pateicoties porainībai, var iekļūt olā, lai sasniegtu barības vielām bagāto dzeltenumu. Šīs baktērijas ne vienmēr var būt bīstamas cilvēkiem, bet tās tomēr samazina olas uzglabāšanas ilgumu.
Neuzmanīga apstrāde bojā olas dabisko aizsardzību. Pārtraukumi ir visbiežākais iemesls, kāpēc baktērijas iekļūst olā. Bojāta ola bojājas ievērojami ātrāk.
Olas baltums kā otrā aizsardzības līnija
Baktēriju ceļu bloķē arī olu baltums, pat ja tām izdodas cauri čaulai. Olas baltums satur vielas, kas kavē baktēriju attīstību, un tās ir paredzētas dzeltenuma aizsardzībai. Augsts pH līmenis un viskoza tekstūra padara olu baltumu nepiemērotu vidi baktērijām.
Siltumā baktērijas vairojas ātrāk, tāpēc ledusskapī olas uzglabājas ievērojami ilgāk nekā istabas temperatūrā. Augstāka temperatūra arī paātrina iekšējos ķīmiskos procesus olā, kuru laikā baltums un dzeltenums sāk pakāpeniski iznīcināties.
Kā pārbaudīt olas svaigumu?
Saskaņā ar pētījumiem, ledusskapī pie +4 grādiem olas saglabājas vismaz 70 dienas, taču faktiskais uzglabāšanas laiks var būt vēl garāks. "Osa Rōzengrene" iesaka nemest olas ārā tikai tāpēc, ka ir beidzies uz pakas norādītais "derīguma" termiņš.
Olas derīgumu var pārbaudīt pēc smaržas. Veca ola smaržo pēc puves, un šo smaržu ir viegli atpazīt. Pārliecināties par svaigumu var pārsitot olu atsevišķā traukā.