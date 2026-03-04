FOTO: ledus Skultes ostā uzsēdina kuģi uz sēkļa; apkalpi evakuē ar helikopteru

Skultes ostas akvatorijā uz sēkļa uzstumts loču kuģis
Otrdien, 3. martā, Skultes ostas akvatorijā Rīgas jūras līcī uz sēkļa tika uzstumts loču kuģis.
Otrdien, 3. martā, Skultes ostas akvatorijā Rīgas jūras līcī uz sēkļa tika uzstumts loču kuģis. Negadījums notika pēc tam, kad strauji mainījās vēja virziens un dreifējošā ledus masa izspieda kuģi no ostas kanāla, informē Saulkrastu novada pašvaldība.
Ledus spiediena dēļ kuģis tika uzstumts uz sēkļa, turklāt ledus masa to ievērojami sasvēra. Izvērtējot situāciju un drošības riskus, tika pieņemts lēmums evakuēt uz kuģa esošo apkalpi.
Glābšanas operācijā iesaistījās Nacionālo bruņoto spēku helikopters, kas no kuģa evakuēja piecus apkalpes locekļus.
Glābšanas darbi tika pabeigti plkst. 2.35 naktī, un visi apkalpes locekļi droši nogādāti krastā.
Par notikušo informēti atbildīgie dienesti, un situācija šobrīd tiek uzraudzīta.