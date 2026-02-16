Dod jaunu iespēju pāri palikušajiem produktiem! Idejas, kā izmantot cieto sieru un biezputru
Ikdienas dzīvē bieži vien gadās, ka pēc maltītes pagatavošanas paliek pārpalikumi. Tikpat bieži šie pārpalikumi “aizķeras” ledusskapī. Kā dot tiem otro iespēju?
Izmantojot pāri palikušos produktus, tu ne tikai samazini pārtikas atkritumus, bet arī esi radoša un ekonomiska.
Biezputra pārtop par cepumu mīklu
Ja no brokastīm palikusi pāri auzu pārslu vai mannas biezputra, tā zaudē gan garšu, gan izskatu. Vienkāršākais variants – pietiekami sabiezējušu biezputru sagriezt šķēlēs un apcept pannā sakarsētā sviestā. Interesantāks risinājums – uzsildīt tā, lai nepiedeg, pieliet pienu un samaisīt pēc iespējas viendabīgāku konsistenci. Tad pievienot pa vienai vai divām olām, nedaudz eļļas, sāli un cukuru pēc garšas, iemaisīt ogas vai augļu gabaliņus. Pilda kēksu veidnītēs vai cep kā cepumus.
Biezputra – zupas bagātinātāja un biezinātāja
Zupā pamazām liek pa karotītei biezputras un izšķīdina. Garšas uzlabošanai un krēmīguma radīšanai pievieno arī pa karotei kausētā siera. Šāda zupa vēl labāk garšo, ja tajā ieliek sviestā apceptus šampinjonus ar garšvielām un iekaisa sasmalcinātus zaļumus.
Cietā siera atgriezumi un miziņas – buljonā
Cietajiem sieriem piemīt patīkami pikanta garša, un pat no neliela atgriezuma, kas paliek pāri, zupā vai buljonā rodas aromātiska nots un pat sāļums. Ja cietos sierus ēd bieži, tad miziņas un atgriezumus ieteicams sakrāt lielākā daudzumā – likt ledusskapī kādā bļodiņā vai traukā ar vāku. Ja sakrājušās tikai miziņas, tās iesien marles vai līdzīgā maisiņā un iekarina katlā, bet, ja tie ir atgriezumi, tos met buljonā vai zupā, lai vārīšanās laikā izkūst.