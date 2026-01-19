Šodien ir Zilā pirmdiena - ko tas nozīmē mums visiem?
Pēc Ziemassvētkiem iestājas ikdiena, ārā ir tumšs un auksts, bet sociālo tīklu bezgalīgā ritināšana nereti kļūst par ikvakara ieradumu. Nav pārsteigums, ka tieši janvāra vidū daudzi jūtas noguruši, nomākti un bez motivācijas.
Šodien, 19. janvārī, kalendārā iekrīt tā dēvētā Zilā pirmdiena (Blue Monday) – diena, ko internetā bieži dēvē par gada depresīvāko. Tomēr zinātnieki uzsver: šim apgalvojumam nav medicīniska pamata.
Nacionālās psihisko slimību alianses (NAMI) asociētā medicīniskā direktore Kristīna Kroforda skaidro, ka “Zilajai pirmdienai nav nekādas klīniskas vai zinātniskas bāzes”. Šis jēdziens radies 2005. gadā kāda Lielbritānijas psihologa – Klifa Arnala – izveidotas PR kampaņas ietvaros tūrisma uzņēmumam, kas vēlējās noteikt “skumjāko dienu gadā”.
Tomēr sajūtas, ko daudzi piedzīvo janvāra vidū, ir pavisam reālas.
Pēc svētkiem cilvēki atgriežas darbā, saskaras ar neizpildītiem Jaungada solījumiem, rēķiniem par svētku tēriņiem un apzinās, ka līdz pavasarim vēl ilgi jāgaida. Tumšais laiks un saules trūkums tikai pastiprina nomāktību.
“Zilā pirmdiena simbolizē grūtības ar prieku raudzīties nākotnē,” skaidro Kroforda. “Svētku laikā ir daudz emociju, satikšanās, brīvdienu, bet pēc tam viss pēkšņi beidzas – sākas rutīna, darbs un garās ziemas nedēļas.”
Papildu spriedzi rada arī Jaungada apņemšanās – sportot vairāk, ēst veselīgāk, atteikties no alkohola vai kļūt par “labāku sevis versiju”. Kad tas neizdodas, rodas vilšanās un vainas sajūta.
Ko darīt, ja šodien jūties īpaši nomākts?
Speciālisti iesaka sākt ar vienkāršām lietām:
-
sadalīt dienu mazākos posmos un ieplānot patīkamus pārtraukumus;
-
uzturēt kontaktu ar draugiem un ģimeni, nevis noslēgties sevī;
-
kustēties – pat neliela fiziskā aktivitāte veicina “laimes hormonu” izdalīšanos;
-
būt iecietīgam pret sevi un neuzstādīt nereālas prasības.
Kroforda uzsver, ka Zilā pirmdiena var būt arī pozitīva parādība – tā palīdz cilvēkiem saprast, ka viņi savās sajūtās nav vieni.
Tomēr, ja nomāktība ilgst vairākas nedēļas, parādās miega traucējumi, izmaiņas apetītē, koncentrēšanās grūtības vai izteikts enerģijas trūkums, tas var liecināt par depresiju, un šādā gadījumā ieteicams meklēt profesionālu palīdzību.
Lai arī Zilā pirmdiena ir vairāk mārketinga izgudrojums nekā medicīnisks fakts, tā atgādina par kaut ko svarīgu – ziemas vidū daudziem patiešām ir grūtāk, un rūpes par savu mentālo veselību nav greznība, bet nepieciešamība.