Ilzītei šodien svētki - Latvijas slavenākā lācene svin 25 gadu jubileju

Šodien Līgatnes dabas takās valda īpaša svētku noskaņa – savu 25. dzimšanas dienu svin Latvijas slavenākā lācene Ilzīte.
Lācenei dzimšanas dienā būs īpašs svētku cienasts, bet svētku viesus jeb Līgatnes dabas taku apmeklētājus cienās ar siltu zupu un tēju. Visām Ilzēm un personām, kas dzimušas 11. janvārī, šodien ieeja Līgatnes dabas takās būs ar 50% atlaidi.
Par godu Ilzītes jubilejai tiek organizēts arī zīmējumu konkurss "Daudz laimes, lācenei Ilzītei!", kurā aicināti piedalīties skolēni vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. Skolēnu zīmētie apsveikumi jāsūta uz Dabas aizsardzības pārvaldi līdz 18. janvārim, savukārt 21. janvārī izlozes kārtībā noteiks četrus balvu ieguvējus. Viens uzvarētājs saņems bezmaksas klases vai ģimenes apmeklējumu Līgatnes dabas takās, bet vēl trīs uzvarētāji saņems Līgatnes dabas taku grāmatu "Mana adrese - Mežs".
Atšķirībā no savvaļas lāčiem Ilzīte ziemas guļā nedodas, tāpēc viņu iespējams vērot visu gadu. Arī ziemas sezonā Līgatnes dabas takas ir atvērtas katru dienu no plkst. 10 līdz 16.
Lācene Ilzīte dzimusi 2001. gada 11. janvārī Līgatnes dabas takās. Piedzimstot viņa svēra 500 gramus, bet patlaban sasniegusi aptuveni 150 kilogramu svaru. Tā kā bioloģiskā māte par lācēnu nevarēja parūpēties, rūpes jau no pirmajām dienām uzņēmās dzīvnieku kopēja Velga Vītola, kura Ilzītei kļuva par audžu mammu. Ilzīte raksturota kā mierīga, atturīga un kārtību mīloša lācene, kura turas pie ierastās dienas kārtības un izceļas ar priekšzīmīgām ēšanas un voljēra uzturēšanas manierēm. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 25 gadi ir spēka un dzīves pieredzes pilnbrieda laiks, tādēļ Ilzītes jubileja ir būtisks notikums gan viņai, gan cilvēkiem, kuri gadu gaitā kļuvuši par šīs lācenes stāsta daļu.