LVM GEO ienāk Eiropas tirgū
Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” (LVM) esam pieraduši uztvert kā valstī lielāko mežu apsaimniekotāju, taču tas nav uzņēmuma vienīgais darbības virziens. Pēdējos gados LVM ir atzīstami sasniegumi arī IT jomā, jo Latvijā radītā ģeotelpiskā platforma LVM GEO jau tiek izmantota arī Zviedrijā, Igaunijā un Lietuvā, bet pašlaik tiek strādāts pie tās pielāgošanas un ieviešanas Dānijas un Vācijas mežu apsaimniekotājiem.
Platforma LVM GEO sākotnēji tika radīta uzņēmuma iekšējām vajadzībām, vēlāk tā tika attīstīta un piedāvāta kā atsevišķs produkts citiem meža apsaimniekotājiem. Pirmsākumi meklējami vēl 2009. gadā, kad uzņēmumā nolēma ieviest ģeotelpiskās informācijas sistēmu. Pieaugot risinājuma sarežģītībai un specifikai, produkta izstrāde un attīstība tika organizēta uzņēmuma iekšienē, attīstot gan risinājumu, gan izstrādātāju komandu.
LVM GEO ir kļuvusi par lielu informācijas sistēmu, kas nepārtraukti attīstās un tagad tiek ieviesta klientiem arī ārvalstu tirgos. Lielā mērā veiksmes formula ir tā, ka jau no pašiem pirmsākumiem šis produkts ir radīts mežsaimniekiem, izstrādes procesā ļoti cieši sadarbojoties vienā komandā un realizējot praktiskās ikdienas vajadzības.
No Zviedrijas līdz Dānijai un Vācijai
Jaunākais LVM GEO sasniegums ir nesen noslēgtais līgums par ģeotelpisko risinājumu izstrādāšanu ar Dānijas uzņēmumu “Dalgas”, kas nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu Dānijā un Vācijā. Paredzēts, ka platforma LVM GEO tiks pielāgota un ieviesta tieši Dānijas uzņēmuma vajadzībām un specifikai, veidojot arī valodas atbalstu un publisko datu sadaļu. Pielāgojot platformu citu valstu vajadzībām, jāņem vērā konkrētās vietas specifika, piemēram, atšķiras lokālā koordinātu sistēma, likumdošanas prasības, atvērto datu nodrošinājums, nepieciešamā datu apmaiņa ar valsts institūcijām.
Pirmais solis ārzemju tirgus apgūšanai pirms vairākiem gadiem bija piedalīšanās publiskā iepirkumā Zviedrijā par mežu apsaimniekošanas informācijas sistēmām. “Mēs sekojām publiskajiem iepirkumiem ārzemēs, jo sapratām, ka tas ir ceļš, kā varētu pārkāpt Latvijas robežas. Pārrunu process ar zviedriem bija ilgs un smagnējs, brīžiem mums pat šķita, ka būs jāpadodas. Taču, kad zviedri nolēma izvēlēties mūs, tā bija lieliska gandarījuma sajūta. Pēc šī projekta realizācijas ieguvām pārliecību par saviem spēkiem un apziņu, ka varam strādāt arī ārpus Latvijas. Tas mums deva labu pieredzi un arī atpazīstamību, lai virzītos tālāk uz citām valstīm. Dānijas un Vācijas uzņēmums jau pats mūs uzrunāja un aicināja iesniegt savu piedāvājumu meža apsaimniekošanas risinājuma ieviešanai, ko, protams, izdarījām. Viņi no vairākiem pretendentiem izvēlējās tieši mūs,” stāsta “LVM Biznesa sistēmu risinājumi” ģeotelpisko risinājumu vadītāja Dana Spulle.
Lieli nākotnes plāni
LVM GEO komandā ir 47 cilvēki, kuri izstrādā gan LVM, gan arī klientu risinājumus. Protams, klientu vidū ir arī lielākā daļa Latvijas privāto mežu apsaimniekošanas uzņēmumu un inženierkomunikāciju uzņēmumi. Vēl vairāk nekā 130 000 cilvēku regulāri izmanto LVM GEO publisko lietotni, kurā pieejams plašs karšu slāņu un informācijas klāsts, ieskaitot arī LVM atpūtas vietas un dabas takas. LVM GEO lietotne ir pieejama arī citās “apgūtajās” valstīs (Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Dānijā, pavisam drīz būs arī Vācijā) – attiecīgajās valodās un ar šo valstu kartēm.
Kopā LVM GEO ir vairāk nekā 40 korporatīvo klientu, no kuriem vairums ir vietējie uzņēmumi, taču pieaug arī ārvalstu klientu skaits. Ņemot vērā, ka dāņu uzņēmums, ar kuru nesen noslēgts līgums, apsaimnieko arī mežus Ziemeļvācijā, šis projekts varētu kļūt par atspēriena punktu tālākai LVM GEO ieviešanai Vācijā.
Dana Spulle neslēpj, ka LVM GEO mērķis ir iekļūt arvien jaunos tirgos un 2030. gadā kļūt par vadošo spēlētāju Eiropā savā jomā. “Latvijas tirgus nav liels, tādēļ Latvijas uzņēmumiem, ja tie vēlas augt un attīstīties, ir jādomā par eksporta tirgiem. Tas nav viegli, taču, ja izdodas, rodas pārliecība par saviem spēkiem, ka mēs taču varam darboties augstākajā līmenī. Īpaši jau tad, kad meža nozares klients atzīst – mums ar saviem lokālajiem programmu izstrādātājiem, sarunājoties dzimtajā valodā, neizdevās atrast sapratni, taču jūs, risinot darba sarunas par specifiskiem mežsaimniecības atbalsta procesiem angļu valodā, sapratāt mūs jau no pusvārda! Tas mums bija augstākais novērtējums – sapratām, ka savā nišā esam sasnieguši patiešām labu līmeni.”
Risinājums plašām saimniecībām
Tie LVM GEO lietotāji, kuru ikdiena nav saistīta ar meža apsaimniekošanu, izmanto karšu publisko sadaļu, taču lietotnes profesionālā daļa, kas pieejama autorizētiem lietotājiem, ir ievērojami plašāka un specifiskāka. No “Google Maps”, kur ir vienkārši karte ar pāris datu slāņiem, LVM GEO atšķiras ar personalizāciju un konkrēta klienta datu bāzi, kurā iekļauta tieši šim klientam būtiska informācija par mežsaimniecības jomu. Dana Spulle saka: “Par mūsu risinājumiem mežsaimnieks parasti sāk interesēties, ja apsaimnieko vismaz 1000 hektāru zemes, jo tas ir apjoms, ko bez informācijas sistēmām ir grūti efektīvi apsaimniekot. Īpaši, ja īpašumi, piemēram, meži, ir ģeogrāfiski izkaisīti plašā teritorijā, uzņēmumam noderēs ģeogrāfiska informācijas sistēma, kurā katram īpašumam ir to raksturojošā informācija un attiecīgi iespējams uzkrāt plašu datu bāzi un saimniecisko darbību. Tad tas ir vērtīgs atbalsta rīks.”
Viens no lielākajiem šīs platformas plusiem ir tas, ka tā pamatā izstrādāta meža apsaimniekošanas procesu atbalstam, ņemot vērā to specifiku un vajadzības. Visam pamatā ir uzņēmuma radītie ģeotelpiskie risinājumi, kā arī uzkrātās zināšanas un dziļa izpratne par meža apsaimniekošanas nozares specifiku. Tā arī ir LVM GEO veiksmes stāsta atslēga.