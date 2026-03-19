Sārts: Putins "priecīgs berzē rokas", skatoties uz Eiropas un ASV kašķēšanos
Krievijas vadonis Vladimirs Putins "sēž un priecīgs berzē rokas", skatoties, kā Eiropa un ASV kašķējas, intervijā "Latvijas Televīzijas" raidījumā "Rīta panorāma" pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra ("Stratcom") direktors Jānis Sārts.
Sārts sprieda, ka saspīlējuma punkti pasaulē aug un vairojas. Vienlaikus konfliktos arvien vairāk ienāk tehnoloģijas. Komentējot ASV konfliktu ar Irānu, Sārts vērtēja, ka Latvijas lielākais un jaudīgākais sabiedrotais arvien vairāk iestieg šajā operācijā. "Spriedze starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Eiropas līderiem pieaug," vērtēja Sārts. "Kāda ir tā trajektorija, mēs šobrīd nevaram paredzēt, bet tas, ka tas mūs ietekmēs un ietekmē jau šobrīd, ir skaidrs," viņš norādīja.
"Stratcom" vadītājs vērtēja, ka kopējā tendence ir nestabilitātei visos veidos un formās pieaugt. Sārts arī pauda, ka Irāna no Krievijas droši vien saņēmusi daudz mazāku atbalstu, nekā gaidīja. "Un tas nākotnes partneriem liek šaubīties, vai ir vērts ar Krieviju iesaistīties," sacīja eksperts.
Vienlaikus kā ārkārtīgi svarīgu viņš minēja faktoru, ka Krievija iegūst no cenu izmaiņām un arvien vairāk valstu runā par Krievijas energoresursu pirkšanu un sankciju noņemšanu. Kā uzsvēra eksperts, loģika saka, jo augstāk kāps energoresursu cenas, jo lielāks būs spiediens, bet ir jācīnās, lai sankcijas saglabātos.
"Un, protams, jo vairāk un intensīvāk notiek kašķēšanās starp ASV un Eiropu, tur arī - es domāju, Putins sēž un priecīgs berzē rokas," izteicās Sārts.
Jau vēstīts, ka ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuza šauruma blokādes, caur kuru tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izraisījis strauju cenu kāpumu.
Tramps svētdien brīdināja, ka NATO gaidāma ļoti slikta nākotne, ja sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt Hormuza šaurumu. Savukārt pirmdien Tramps izteicās, ka sagaida no Francijas un Lielbritānijas palīdzību kuģošanas nodrošināšanai caur Hormuza šaurumu, ko patlaban cenšas bloķēt Irāna. Nākamajā dienā Tramps paziņoja, ka ASV armijai vairs nav nepieciešama militārā palīdzība karā pret Irānu.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paudis uzskatu, ka brīvas kuģu satiksmes atjaunošana Hormuza šaurumā nav NATO uzdevums. Stārmers norādīja, ka tas prasa plašas alianses iesaistīšanos, tostarp Persijas līča partneru, kā arī Eiropas valstu un ASV līdzdalību.
"Mēs sadarbojamies ar citām valstīm, lai izstrādātu ticamu plānu Hormuza šaurumam, kas ļautu mums atjaunot kuģošanu un caurbraukšanu. Ļaujiet izteikties skaidri - tā nav un nekad nav bijusi plānota kā NATO misija," žurnālistiem Dauningstrītā teica Stārmers.
Tikmēr Vācijas kanclera Frīdriha Merca preses pārstāvis pirmdien paziņoja, ka karam Tuvajos Austrumos, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai, nav nekāda sakara ar NATO un tas nav NATO karš.