Vistas aukstā gaļa - klasika, kas vienmēr izdodas
Vistas aukstā gaļa ir vieglāka alternatīva klasiskajam galertam, taču tikpat sātīga un aromātiska. Šī Ievas Salmanes recepte ļauj iegūt dzidru, stingru buljonu un gardu ēdienu, kas lieliski noder gan svētku galdam, gan ikdienai. Šo un citas receptes meklē žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Zelta receptes”.
Cepešpannā var likt vēl kādu puskilogramu vistu kaulu, tad buljons sanāks ļoti gards un tā atlikumu varēsi izmantot kā pamatu zupai vai mērcei.
1 stunda 30 minūtes pagatavošanai
8–10 personām
1 vesela vista
1 burkāns
1 sīpols
2 seleriju kāti
1 ēdk. sāls
1 tējk. želatīna
2 lauru lapas
5 smaržīgie pipari
5 melnie pipari
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 210 grādiem. Vistu sagriez lielos gabalos un liec uz cepamplāts kopā ar notīrītiem un lielos gabalos sagrieztiem dārzeņiem. Cep krāsnī 15 minūtes, līdz gaļa un dārzeņi mazliet pieķēruši brūnumu.
2. Visu plāts saturu pārliec katlā. Pārlej ar aukstu ūdeni, uzvāri un noputo. Pievieno lauru lapas, abu veidu piparus, sāli un turpini vārīt uz lēnas uguns aptuveni stundu. Gatavu vistu izcel no buljona un atdzesē.
3. Želatīnu pārlej ar aukstu ūdeni un ļauj 10 minūtes uzbriest.
4. Buljonu nokās, bet pietaupi burkānus. Uzbriedušo želatīnu izšķīdini buljonā.
5. Gaļu atdali no kauliem un ādas. Formā vai nelielās bļodās iegriez burkāna šķēles un glīti izkārto. Ja ir vēlme izpausties mākslinieciski, no burkāna var izgriezt puķītes vai citas figūriņas. Gaļu saplucini lielos gabalos un liec traukos. Nesaliec pārāk blīvi, lai paliek vieta buljonam.
6. Pārlej ar buljonu, atdzesē un liec ledusskapī sastingt. Gatavu uzmanīgi izgāz uz šķīvja.
Kas jāzina par auksto gaļu?
Parasti gan vista, gan mēle un – jo īpaši – cūkas stilbiņš paši pietiekami sarecina buljonu, tomēr drošības labad pievieno mazliet želatīna.
Ja buljona sanācis par daudz, salej to nelielos maisiņos, kas piemēroti saldēšanai, un liec saldētavā. Noderēs mērces pagatavošanai.
Galertu parasti pasniedz ar etiķi, mārrutkiem vai sinepēm. Var ātri pagatavot garšīgu mērci, sajaucot skābo krējumu ar mārrutkiem un šķipsnu sāls. Galerts būs garšīgs arī uz sviestmaizes.
Kā pagatavot mēles auksto gaļu un cūkas stilbiņa auksto gaļu lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Zelta receptes”, kas no 20. decembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.