Ķoņu dzirnavu saimniece Mirdza Čākure katrā ēdienā liek pa šķipsniņai mīlestības
Ķoņu dzirnavu saimnieci Mirdzu Čākuri satiekam virtuvē. Viņas rokas ir pelēcīgi melnas, jo Mirdza nupat mīcījusi maizes mīklu, un tā joprojām klāj plaukstas. Ja tā nebūtu, kas zina, varbūt mēs klausītos, kā Mirdza uz akordeona spēlē Vecās likteņdzirnas? Tā viņa mēdz sagaidīt dzirnavu viesus – ar siltu smaidu, labu vārdu, dziesmu un gardu ēdienu. Saruna ar Mirdzas kundzi - žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Zelta receptes”.
Lai arī ir pirmdiena, kas Ķoņu dzirnavās nozīmē brīvdienu, te valda rosība, jo jāgatavojas Ziemassvētku pasākumiem, kas sākās 10. decembrī un ilgs līdz 10. janvārim (saruna notika 1. decembrī – aut.). “Zirgam stallis jau ir uztaisīts, vēl mums jāīsteno pārvērtības kamīnzālē, vajag ierīkot dūmu darbnīcu un citas lietas,” moži paziņo Mirdza. Jā, ir iecerēts, ka viesus daļu ceļa līdz dzirnavām vedīs zirga vilktos ratos vai ragavās – kā nu dabas mātei labpatiks.
“Esmu izdomājusi arī īpašu galdu noformējumu, galvenais, lai stikli laikus būtu klāt,” saimniece ir nedaudz bažīga, bet tajā pašā laikā zina – ja vajadzēs improvizēt, padoms atradīsies vienmēr. Jo dažādu ideju viņai netrūkst. “Man patīk, ja varu pārsteigt un iepriecināt cilvēkus. Laikam tas tādēļ, ka savai mammai dzimu kā pārsteigums – viņas dzimšanas dienā,” pasmaida Mirdza. Viņas uzskats un dzīves moto – visu vajag izdarīt tad, kad tas ienāk prātā. “Tikmēr, kamēr ir viegli. Būtībā tā pat ir nepieciešamība, ja gribi kaut ko sasniegt. Padomāju – izdarīju, nevis kaut ko atlikt.”
Būt aizņemtai – tas Mirdzai ļoti iet pie sirds. “Vīrs saka – tu esi darbaholiķe. Bet man patīk viss, ko daru, pilnīgi viss! Arī traukus mazgāt, kaut gan tas aizņem daudz laika.”
Katra dzīves laikā apgūtā prasme lieti noder dzirnavās. Ķoņu saimniece ir šuvēja, apmeklējusi dažādus kursus – floristikas, saimnieciskās darbības un vēl virkni citu. Visas segas un spilveni viesu namā ir darināti no īstas Latvijā audzētu aitu vilnas, ko pārstrādā tepat Ķoņu dzirnavās. Doma par vilnas segu radīšanu pieder Mirdzai, un to iedvesmoja māsas Mārītes stāstījums par to, kā saimnieki, kuri savulaik veda vilnu pārstrādāt par dziju, paši darinājuši segas un palagus.
Visu sarunu ar Ķoņu dzirnavu saimnieci Mirdzu Čākuri, kurā viņa dalās ar savām ēst gatavošanas gudrībām un iecienītākajām receptēm, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Zelta receptes”, kas no 20. decembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.