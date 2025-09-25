"Sadalīsies, nekas slikts nenotiks..." Izlasi šo, pirms lapas un sapuvušos ābolus nolem izgāzt mežmalā
Katru rudeni tūkstošiem kilogramu dārza atkritumu – lapas, pļauta zāle, nezāles, koku, krūmu zari, dekoratīvo augu atliekas, rudens ražas paliekas – neaizdomājoties par sekām, tiek klusi aizvesti un izgāzti mežmalās vai mežā. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina: mežs nav dārzkopju atkritumu poligons. Pat, ja šķiet, ka dārza atkritumi ir dabīgi, tie būtiski apdraud meža ekosistēmu.
"Sabiedrībā vēl arvien valda maldīgs uzskats, ka zaļie dārza atkritumi mežā sadalīsies un neko sliktu tam nenodarīs. Tomēr mežā izgāztā "nevainīgā" lakstu, zaru vai ābolu kaudze var kļūt par cēloni izmaiņām meža ekosistēmā, veicinot gan vietējai florai neraksturīgu košumkrūmu un augu nevēlamu ienākšanu dabā, gan dažādu invazīvo augu un dzīvnieku sugu, tostarp bēdīgi slavenā Spānijas kailgliemeža izplatību," pauž pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Viņa skaidro, ka daudzas dekoratīvās un svešzemju augu sugas vai to daļas, tostarp, sēklas un saknes, spēj izdzīvot ārpus dārza: "Kad šādas sugas nostiprinās mežā, tās nomāc un izspiež vietējās, būtiski samazinot mežam raksturīgās floras un faunas daudzveidību." Šādā veidā Latvijas mežos un parkos izplatījušās tādas svešzemju un invazīvo augu sugas kā puķu sprigane, pieclapu mežvīns, Kanādas zeltgalvīte, pīlādžlapu sorbārija un Sīrijas asklēpija.
Papildu invazīvo sugu riskam mežā atstātie bioloģiskie atkritumi var būtiski mainīt augsnes sastāvu un apstākļus. Lielas zaļo dārza atkritumu kaudzes izjauc dabisko barības vielu apriti un rada pārmērīgu mitrumu vai trūdēšanu, kas apgrūtina vietējo augu augšanu un bojā augsnes veselību. Turklāt pārtikas atkritumi, piemēram, āboli piesaista savvaļas dzīvniekus, mainot to dabiskos uzvedības paradumus – tie sāk meklēt cilvēku atstāto "ēdienu", kļūst pārlieku atkarīgi no tā, apdraudot savu eksistenci.
Dārza atkritumu izgāšana mežā būtiski bojā arī dabas ainavu. "Lapu, zaru un puvušu augļu kaudzes ne tikai neiederas dabiskajā vidē, bet arī liedz mums pašiem izbaudīt meža patieso skaistumu. Aicinām iedzīvotājus rūpēties par vidi un atbildīgi apsaimniekot zaļos atkritumus – kompostējot tos savā teritorijā, nogādājot uz atkritumu poligonu vai nododot tos pašvaldību organizētajos savākšanas punktos," uzsver G. Strode, piebilstot, "mežs nav atkritumu izgāztuve – tā ir vērtīga un trausla ekosistēma, kuras aizsardzība ir mūsu visu pienākums."