Kā pēdējos pagraba ābolus izcept divās gardās kūkās

Pasaulē to mēdz dēvēt arī par Tarte Tatin. Leģenda vēsta, ka šī bezgalgardā kūciņa kā jau vairums saldēdienu radusies liktenīgas kļūdas dēļ. Viena no viesnīcnieču Tatēnu māsām, gatavojot parastu ābolkūku, to piemirsa cepeškrāsnī un atcerējās vien tad, kad virtuvē sāka smaržot pēc cukurgailīša… Tā tika likti pamati populārajām tā saucamajām apgrieztajām kūkām. Tagad ābolus mēdz aizstāt ar bumbieriem, cidonijām, persikiem un pat banāniem. Gatavu pasniedz ar putukrējumu, saldējumu vai skābu krējumu.