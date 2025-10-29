Darba devējs kavējas ar nodokļu maksājumiem - jūs zaudējat pensiju: Labklājības ministrija gatavo izmaiņas
Labklājības ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus, lai mazinātu obligāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu termiņu pagarināšanas negatīvo ietekmi uz vecuma pensiju apmēru.
Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu darba devēji var iesniegt pieteikumu par obligāto iemaksu termiņa pagarināšanu. Tomēr šāda rīcība tieši ietekmē darbinieku pensiju apdrošināšanu. Otrdien valdība bez diskusijām izskatīja un apstiprināja konceptuālo ziņojumu "Par obligāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu termiņu pagarināšanu un tās ietekmi uz vecuma pensiju apmēru".
Dokumentā norādīts, ka, lai gan darbinieks var brīvprātīgi veikt iemaksas par periodu, kad darba devējs to nav izdarījis, praksē lielākajai daļai darbinieku nav šādu līdzekļu, kā arī nav informācijas par darba devējam piešķirto atlikšanu. Šo iespēju izmantojuši tikai daži, kas liecina par tās ierobežotu efektivitāti.
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2024. gada 1. augustā tikai 100 cilvēki patstāvīgi veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai - summas svārstījās no 3,60 līdz 3556,80 eiro.
Galvenokārt tie bija cilvēki ar apdrošināšanas stāžu mazāk nekā 30 gadi. Ziņojumā arī minēts, ka likuma "Par nodokļiem un nodevām" sākotnējā redakcijā no 1999. gada 1. aprīļa nodokļu maksātājs varēja lūgt nodokļu administrāciju pagarināt kavēto nodokļu maksājumu termiņu. Covid-19 pandēmijas laikā tika ieviestas papildu atbalsta pasākumi, tostarp nodokļu maksājumu termiņu pagarināšana.
Pašlaik Valsts ieņēmumu dienests (VID) vairs nepagarina nodokļu maksājumu termiņus uz Covid-19 likuma pamata. Tāpat kā pirms pandēmijas, VID var pagarināt nodokļu maksājumu termiņus, pamatojoties uz motivētu nodokļu maksātāja rakstisku iesniegumu, sadalot parādu vairākos termiņos vai atlikt to atkarībā no parāda rašanās iemesliem, rakstura un apmēra.