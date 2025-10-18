Latvijas pensijas izmaksa, pārceļoties uz Krievijas Federāciju.
Šodien 19:31
VSAA atbild uz aktuālo jautājumu: vai izraidītajiem Krievijas pilsoņiem tiks saglabāta Latvijas pensija?
Saistībā ar aktualizējušos jautājumu par Latvijas vecuma pensijas izmaksas turpināšanu Krievijas Federācijas (KF) pilsoņiem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvesvietu KF, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz skaidrojumu.
Latvijas Republikas un KF līgums par sadarbību sociālās drošības jomā, kas ir spēkā kopš 2011. gada 19. janvāra, paredz, ka personām, kurām piešķirta Latvijas pensija, pārceļošanas gadījumā uz pastāvīgu dzīvi KF piešķirto Latvijas pensiju turpina izmaksāt līgumā noteiktajā kārtībā.
Lai turpinātu saņemt Latvijas pensiju, izceļojušai personai ir jāvēršas KF Pensiju un sociālās apdrošināšanas fondā ar iesniegumu pārvest Latvijas pensiju uz KF. Pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas no KF fonda VSAA piešķirtās pensijas summas reizi ceturksnī pārskaitīs KF fondam, kas to izmaksās personai, kura dzīvo KF.