Aug sieviešu īpatsvars bezdarbnieku skaitā, ziņo NVA vadītāja
Pašlaik Latvijā novērojama tendence, ka bezdarbnieku rindās lielāku īpatsvaru sāk veidot sievietes.
Pašlaik Latvijā novērojama tendence, ka bezdarbnieku rindās lielāku īpatsvaru sāk veidot sievietes, intervijā LTV "Rīta panorāmai" izteicās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone.

NVA pārstāve sacīja, ka aģentūrai pašlaik neesot skaidrojumu par šādas tendences iemesliem.

Simsone informēja, ka bezdarba līmenis arī oktobra pirmajā pusē saglabājas 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, un bezdarbnieka statuss ir aptuveni 41 000 cilvēku.

Joprojām zemākais bezdarba līmenis ir Rīgas reģionā, kur tas ir zem 4%, bet augstākais - Latgalē, kur tas arvien ir ap 10%.

Vienlaikus ir reģistrēts arī gana daudz vakanču, tostarp lielākais brīvo darbavietu skaits vērojams būvniecībā, mazumtirdzniecībā un transportā.

