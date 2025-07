"Nespēju noticēt savām acīm!” Lietuvietis pārsteigts par alkohola degustācijas aparātiem Latvijas veikalos

Viens no šādiem pircējiem bija Gedimins, kurš ceļā no Igaunijas piestāja alkohola veikalā "SuperAlko" Latvijā. Viņu pārsteidza gan lielais Lietuvas numurzīmju auto skaits stāvvietā, gan tas, ka veikalā brīvi pieejami alkohola degustācijas automāti, no kuriem ikviens varēja ieliet dažādus dzērienus – rumu, vīnu, dzirkstošo vīnu, liķieri un citus. Turpat bija noliktas arī plastmasas glāzītes. "Nespēju noticēt savām acīm. Veikalā bija divi šādi automāti ar vairākām dzērienu izvēlēm. Blakus nebija neviens darbinieks, kas kontrolētu situāciju, neviens arī neprasīja dokumentus," sacīja Gedimins.