Līdz 31. oktobrim Alūksnes iedzīvotāji var novietot dārza atkritumus paredzētajās vietās pilsētas teritorijā
Līdz 31. oktobrim Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes iedzīvotājiem piedāvā iespēju lapas, zarus un citus dārza atkritumus novietot speciāli šim mērķim noteiktos punktos pilsētā.
No turienes pašvaldības iestāde “Spodra” tos nogādās uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu Alsviķu pagasta “Iztekās”.
Vienlaikus pašvaldība aicina privātmāju īpašniekus lapas un citus dārza atkritumus kompostēt savos īpašumos, kas ir atļauts pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu.
Lapu un zaru novietošana noteiktajās vietās atļauta tikai Spodrības mēneša laikā. Pēc Spodrības mēneša beigām šajās vietās zaļos un dārza atkritumus novietot būs aizliegts.
– Šādu akciju pavasaros un rudeņos pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem īsteno nu jau vairākus gadus, tomēr novērojumi liecina, ka iedzīvotāji ir pārpratuši tās būtību un dārza atkritumus norādītajos punktos novieto arī ārpus izsludinātās akcijas laika. Taču pašvaldības mērķis, uzsākot šo akciju, bija radīt iespēju pilsētas iedzīvotājiem no nokritušajām koku lapām un zariem atbrīvoties, noteiktu laiku pavasarī un rudenī tos novietojot akcijas punktos. Pārējā laikā šāda veida atkritumus kopā ar mājsaimniecības bioatkritumiem drīkst kompostēt savā īpašumā. Šogad īpaši vēršam Alūksnes iedzīvotāju uzmanību akcijas termiņam, lūdzam to ievērot un pēc Spodrības mēneša beigām dārza atkritumus akcijas punktos nenovietot, – uzsver pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
SVARĪGI – lapas un zarus jānovieto atsevišķās kaudzēs, lai atvieglotu savākšanas un pārstrādes procesu. Kopā ar lapām drīkst likt arī citus dārza atkritumus, piemēram, puķu lakstus u.c. Lūdzam ņemt vērā, ka lapas kaudzēs jāber bez maisiņiem vai citu sadzīves atkritumu piemaisījuma.
Lapu un zaru novietošanas punkti Alūksnes pilsētas teritorijā
- Kanaviņu ielas malā, pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1;
- Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma;
- Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā);
- Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā;
- Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma;
- Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A;
- Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma;
- Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”;
- Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3;
- Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu;
- Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma;
- Smilšu ielas malā pie Jāņkalniņa;
- Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu;
- Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma;
- Jāņkalna ielas malā pretim dzelzceļa stacijai;
- Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma;
- Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu;
- Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu;
- Dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma;
- Dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma.
Mājkompostēšana – videi draudzīgs risinājums mājās!
Gandrīz puse no mājsaimniecības atkritumiem ir bioloģiski. Tie pārsvarā rodas virtuvē un dārzā, un tos iespējams pārstrādāt pašiem, izmantojot mājkompostēšanu.
Tas ir vienkāršs veids, kā:
- samazināt atkritumu daudzumu,
- iegūt dabīgu mēslojumu savam dārzam,
- rūpēties par tīrāku un zaļāku vidi.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot šo iespēju un sakopt savus īpašumus, lai kopīgi rūpētos par sakoptu un videi draudzīgu vidi.