Ar sirdi virtuvē un dvēseli romānos - Irēnas Ivčenko dzīves recepte
Rakstniece un kulinārijas entuziaste Irēna Ivčenko savieno dzīves garšas ar siltumu un radošumu – gan virtuvē, gan stāstos. Viņas ikdiena ir pierādījums tam, ka no sirds gatavots ēdiens un ar dvēseli rakstīti vārdi spēj iepriecināt ikvienu. Saruna ar Irēnu Ivčenko - žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Ar bijušo pedagoģi, rakstnieci un kulinārijas entuziasti Irēnu Ivčenko tikāmies vakarā pirms Ogres novada Mājas kafejnīcu dienām. Irēna šogad jau trešo reizi sava nama durvis vērs visiem gardu, mājās gatavotu ēdienu cienītājiem.
Mājas kafejnīcu dienu dalībnieku čats ir karsts, un kā nu ne – gāž kā ar spaiņiem, bet jau rīt jāuzņem viesi! Vai tādā laikā vispār kāds nāks? Bet Irēna ir mierīga un optimistiska – nāks, un kā vēl.
Somu tradīciju iedvesmota
Pirmo reizi ar kaut ko līdzīgu Mājas kafejnīcu dienām Irēna saskārās, apciemojot meitu Helsinkos. Tur gan šī sabiedriskā aktivitāte saucās mazliet smalkāk – Mājas restorāns. Irēna pasākumu apmeklēja ar lielu interesi un nebija vīlusies – iepazītas dažādas jaunas garšas un izbaudīts tiešām brīnišķīgs ēdiens. Pēc gada arī Somijas latviešu dāmas ar Irēnas meitu priekšgalā atvēra savu mājas restorānu, kurā piedāvāja dažādus latviešu ēdienus. Irēna palīdzēja ar kūku cepšanu, un pasākums bija tik izdevies, ka viņai, ka mēdz teikt, āķis bija lūpā.
Svarīgākais, lai cilvēki ir smaidīgi un garšīgi paēduši
Covid-19 pandēmija diemžēl liedza piedalīties somu Mājas restorānu pasākumā, bet ap to pašu laiku Latvijā ar pilnu jaudu uzplauka Mājas kafejnīcu dienu tradīcija. Pirmajā gadā Irēna kopā ar vīru steidzās apmeklēt un baudīt, taču jutās vīlušies. Divās no trim apmeklētajām vietām bijusi ne visai laipna apkalpošana, un arī ēdiena kvalitāte nemaz neesot atbildusi gaidītajam.
Tad Irēna iespītējās. “Nolēmu, ka es varu labāk. Ja reiz cilvēki atnākuši pie tevis garšīgi paēst, tad viņiem ir tiešām garšīgi jāpaēd. Viņiem ir jābūt smaidīgiem, priecīgiem un apčubinātiem.” Plāns izdevās par visiem simt procentiem. “Pirmajā gadā lūdzām viesiem iepriekš veikt rezervāciju. Šķiet, pieteicās kādi seši cilvēki. Mēs bijām sabēdājušies – nu kā tik maz! Bet atnāca arī tie, kas nebija pieteikušies... Sabrauca cilvēki no visdažādākajām Latvijas malām, spējām tik gatavot un priecāties par viesu atzinīgajiem vārdiem. Visus pārejos gadus jau strādājam bez rezervācijām – kā būs, tā būs. (Smejas.) Un parasti ir pat ļoti labi.”
Visu sarunu ar Irēnu Ivčenko lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 3. oktobra nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Turpat arī Irēnas Ivčenko iecienītākās receptes – īpaši gardās kotletītes, rudenīgie ziedkāpostu un turku zirņu salāti, sildošā lēcu zupa ar spinātiem, kā arī citu sātīgu un gardu ēdienu receptes.