FOTO: Rīgā tūkstošiem cilvēku ar vērienu sagaida Jauno gadu
Tūkstošiem rīdzinieku un pilsētas viesu pulcējās Vecrīgā, lai sešos dažādos laukumos ar vērienīgām videoprojekcijām un dīdžeju uzstāšanos kopīgi sagaidītu 2026. gadu.
Svinības, kas norisinājās no plkst. 21.00 līdz plkst. 02.00, aptvēra plašu teritoriju, svinētājiem piepildot Rātslaukumu, Līvu un Pils laukumu, teritoriju pie Pulvertorņa, kā arī Kaļķu ielu un 11. novembra krastmalas paralēlo ielu.
Pasākuma vienojošais elements bija sinhronizētas audiovizuālās performances, kurās muzikālais sniegums tika papildināts ar mākslinieciskām projekcijām uz vēsturisko ēku fasādēm.
Rātslaukumā elektroniskās mūzikas pavadījumā, ko nodrošināja "DJ All-Viss", uz Melngalvju nama tika demonstrētas "VJ DIGIDIVA" projekcijas. Līvu laukumā pūli iekustināja "DJ Aspirins" ar hiphopa un deju mūziku, savukārt Pils laukumā par svētku atmosfēru ar zelta hitiem rūpējās MC Valters Krauze.
Īpašu atsaucību guva programma 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā, kur ar dīdžejsetu uzstājās mūziķis Ozols, vizualizācijām tiekot demonstrētām uz LED ekrāniem. Tāpat apmeklētāji kuplā skaitā pulcējās pie Pulvertorņa un Kaļķu ielā, kur uzstājās attiecīgi "DJ Linda Samsonova" un "DJ Gustavito".
Paralēli aktivitātēm laukumos svinības ar vērienu noritēja arī Doma laukumā, kur darbojās Ziemassvētku tirdziņš. Tur vakara gaitā muzicēja "DJ Volfs" un grupa "Focus 5", bet pusnaktī 2026. gadu klātesošie sagaidīja kopā ar "DJ Tomu Grēviņu".