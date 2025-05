"Mēs to vairs nevaram izturēt!" Vācijas kafejnīcu īpašnieku pacietības mērs ir pilns

"Es nevaru uz to dzīvot, nevaru maksāt darbiniekiem un segt īri. Tas mums vienkārši ir nerentabli," viņa sūdzas. No vienas puses, cilvēki, kas strādā mobili, atdzīvina iestādes stundās, kad nav apmeklētāju pieplūduma. No otras puses, mājas ofisa pieaugošās popularitātes dēļ viņi galdiņus lieto tik bieži, ka daži kafejnīcas īpašnieki sāk protestēt - un aizliedz klēpjdatorus.