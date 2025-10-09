Linita Mediņa par to, kā dzīvo mīlestībā pret sevi un dabu: "To sapratu tikai ar laiku"
Redzot vai pat tikai dzirdot Linitu Mediņu izpildām kādu kantrimūzikas dziesmu, gribas dejot līdzi, smaidīt un priecāties par dzīvi – tik pozitīvu enerģiju viņa izstaro! Varbūt tas tāpēc, ka Linita mīl šo dzīvi, kopj pārsimt rožu un priecājas par katru dienu un iespēju, kas viņai ir dota. Saruna ar mūziķi - žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Publiskajā telpā Linita daudz ir stāstījusi par šķiršanos no vīra un jaunas mīlestības atrašanu. “Ja varētu pagriezt laiku atpakaļ, par savu ģimenes dzīvi nestāstītu neko vai arī tikai labu. Kaut gan mana pieredze, iespējams, kādam ir noderējusi,” viņa vērtē pagātnē izdzīvoto. “Tas, kā mēs katrā dzīves posmā izpaužamies, ir tajā brīdī labākais, ko vēlas mūsu dvēsele. Un tas, ko mēs saucam par kļūdām, patiesībā ir tikai dažādas pieredzes mūsu dzīves ceļā.”
Linita uzskata, ka mūsos visos ir spēks izvēlēties būt laimīgam. “Katram tas nozīmē kaut ko citu, taču priecāties par dzīvi, sajust tās skaistumu un piepildījumu katru dienu noteikti vēlas ikviens. Cilvēkiem attiecībās ir jābūt pieaugušiem – jāizrunājas, jāvienojas un jānonāk pie kopīgiem mērķiem.”
Dziedātāja uzsver, ka nav nekā svarīgāka par dzīvošanu mīlestībā pret sevi un dabu, jo tādā veidā mēs apgūstam beznosacījumu mīlestību. “Man mājās ir četri dzīvnieki, un no viņiem es to varu brīnišķīgi mācīties. Agrāk dzīvoju ar sagrozītu izpratni – vēlējos būt visiem laba un ērta. Taču tas nepavisam nav par sevis mīlēšanu – to es sapratu tikai ar laiku.”
