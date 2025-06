Papardes priecē ne tikai Jāņos - padomi tiem, kuri vēlas to audzēt savā dārzā

Ja vēlies, lai viesi apbrīno tavā dārzā augošo papardi, vērts iestādīt kādu no dekoratīvo paparžu klāsta, piemēram, parastās sievpapardes šķirni ‘Lady in Red’, kuras smalkās zaļās lapas caurvij koši sarkans dzīslojums. Burvīga ir ozolpapardes šķirne ‘Brilliance’ – tās jaunie dzinumi ir bronzas krāsā, un augot tā lēnām maina savu neparasto toni uz zaļu. Japānas sievpaparde ‘Metallicum’ pie mums atceļojusi no šīs tālās zemes. Efektīgās, aptuveni 50 cm garās sudrabaini pelēkās lapas ar izteikti sarkanīgo dzīslojumu un sarkani brūnajiem lapu kātiem neļauj no tām novērst skatienu. Saraino cietpaparžu šķirni ‘Plumosum Densum’ varētu dēvēt par izcilnieci citu paparžu vidū – tai ir piesātināti zaļas, biezas, mīkstas, pat nedaudz pūkainas lapas, kas izaug 50 cm garas un pārsteidz ar elegantu formu.