Garšaugu dārzs rudenī: audzē asinssarkanās skābenes, ziemas portulaku un zvēreni
Rudens ir lielisks laiks, lai iesētu garšaugus, kas vēl šogad sniegs bagātīgu ražu. Asinssarkanās skābenes, ziemas portulaks un zvērene ir lieliski piemēroti audzēšanai šajā sezonā, piedāvājot gan kulinārijas, gan dekoratīvas priekšrocības.
* Asinssarkanās skābenes (Rumex sanguinea)
Skaisto lapu dēļ parasti audzē dekoratīvā nolūkā, taču lieliski der arī virtuvē gan kā garšaugs, gan salātu sastāvdaļa. Šīm skābenēm ir maigāka garša nekā parastajām, tomēr tās ir piemērotas zupai, vienīgi jāpievieno tad, kad pārējie produkti jau izvārīti. Lapas labi garšo, pildītas ar svaigā siera un garšvielu maisījumu. Galvenais – lapiņas jāplūc regulāri, lai veidojas glīts stāds.
Patīk pusēna, pat ēna, barības vielām bagātīga augsne, mitrums, taču ne pārāk liels. Ja iesēj vietā, kur labi jūtas, izdīgst pēc pāris nedēļām.
* Ziemas portulaks (Montia perfoliata)
Noder salātiem, biezpiena, olu ēdieniem, labi garšo piedevās lasim un arī uz grauzdiņiem.
Ziemas portulaka sēšanai sevišķi labvēlīgi ir laikapstākļi, kas vasarā nepavisam nepatīk cilvēkiem, proti, vēss un pat auksts laiks, jo sēklas labāk dīgst tad, kad augsnes temperatūra nav augstāka par 12 grādiem. No iesēšanas līdz pirmajai ražai paiet aptuveni divi mēneši. Ziemas portulakam patīk mitra augsne un pusēna, pat ēna. Kad tas izaudzis 10 cm, to apgriež, citādi kļūs nebaudāms.
* Zvērene (Barbarea vulgaris)
Piemīt viegli pikanta garša, kas atgādina kreses. Jaunās lapiņas izmanto salātiem, zupām, mērcēm, ēdienu rotāšanai.
Zvērenei patīk daļēji saulaina, mitra vieta ar bagātīgu augsni, taču, ja tādas nav, aug arī mazāk piemērotos apstākļos, tiesa gan, ne tik krāšņi. Ja zeme sausāka, tā regulāri jālaista.