Kā saglabāt tīrību un mājīgumu, kad gaitenī uzrodas rudens dubļi un slapjas drēbes
Līdz ar rudeni mājās ienāk ne tikai sveču gaisma un silti pūkaini pledi, bet arī mitras drēbes, slapji lietussargi un netīri zābaki. Tomēr ir ļoti vienkārši veidi, kā uzturēt mājoklī tīrību un mājīgumu arī drēgnos laikapstākļos.
Kājslauķis – visa pamatā
Priekšnams ir pirmā aizsarglīnija cīņā ar nekārtību, kas rodas rudens laikā, saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus. Viņš uzskata, ka mājoklī liela nozīme ir labam kājslauķim – viens jānovieto ārpusē, kurā notīrīt dubļus, bet otrs priekšnamā, lai tas uzsūktu mitrumu.
No kokosa šķiedrām izgatavotiem kājslauķiem ir raupja virsma, kas lieliski notīra dubļus un netīrumus. Tie arī labi uzsūc mitrumu, tāpēc ir piemēroti lietošanai ārpus telpām. Turklāt kājslauķi, kas izgatavoti no ūdensizturīgiem materiāliem, ir īpaši paredzēti izmantošanai ārpus telpām. Savukārt iekštelpām paredzētie kājslauķi, kas parasti ir izgatavoti no dabīgiem materiāliem, spēj viegli uzsūkt netīrumus un mitrumu. Šādos gadījumos lieliski noder no džutas izgatavoti kājslauķi, jo tiem ir patīkams un dabisks izskats, turklāt tie rada mājīgu sajūtu.
Tiem, kuri dzīvo aktīvu dzīvi un arī aukstākos laikapstākļos vairāk laika pavada ārā, Rimkus iesaka izmantot ērtus plastmasas paliktņus apaviem. “Izmanto gan kājslauķi, gan plastmasas paliktņus apaviem, lai nodrošinātu dubultu aizsardzību. Augstās malas liek netīrumiem un ūdenim no apaviem palikt uz paliktņa. Šāds izdevīgs risinājums ļauj apaviem nožūt pirms tie tiek notīrīti un pēc tam ievietoti apavu skapī. Šādā veidā netīrumi nenonāks tālāk mājoklī.”
Glīti sakārto mazākus aksesuārus
Tā kā šajā gadalaikā mēs izmantojam papildu apģērbu slāņus, apavus un tādus nelielus aksesuārus kā cimdi un lietussargi, interjera dizainers iesaka padomāt par to uzglabāšanas papildu iespējām priekšnamā. Piemēram, izvietojot papildu āķus jakām vai nelielus groziņus šallēm, cepurēm un citiem aksesuāriem, mēs nodrošināsim vietu šo mantu uzglabāšanai, tādējādi tās nenonāks uz grīdas.
“Pie mājokļa ieejas durvīm novietojot grozus vai kastes, mēs varēsim ērti izvietot šīs mantas un tās viegli paņemt, mums izejot no mājām. Vēl labāk ir izmanot noslēgtus uzglabāšanas risinājumus, jo tādējādi samazināsim putekļu uzkrāšanos uz audumiem un aksesuāriem,” saka Rimkus.
Vēl interjera dizainers atgādina, ka rudens sezonā pie mājokļa ieejas durvīm jānovieto izturīgs lietussargu statīvs vai pat vienkāršs ūdensnecaurlaidīgs turētājs. Tādējādi slapjais lietussargs nesaslapinās grīdu, aiztaupot mums laiku slaucīšanai un novēršot nepatīkamu peļķu veidošanos priekšnamā.
Izvēlies to, kas ir viegli kopjams
Kā norāda interjera dizainers, mūsu mērķis mājās nav likvidēt visas rudens pēdas, bet gan sagatavot mūsu mājokli tā pienācīgai sagaidīšanai. “Dubļaini zābaki nozīmē bērnu rotaļas ārā, netīri vai slapji mēteļi nozīmē pastaigu mežā. Ar labi pārdomātiem sagatavošanās darbiem mājoklis būs viegli kopjams un dzīvības pilns. Tāpēc nepieciešams izmantot risinājumus, kas atbilst reālām ikdienas vajadzībām – jo īpaši gadalaikos, kad līdz ar mums mājās ienāk daļa no dabas,” saka Rimkus.
Viņš uzskata, ka rudenī īpaši noderīgi izmantot daudzpusīgus tekstilizstrādājumus. “Lieti noderēs, ja blakus dīvāniem vai krēsliem atradīsies papildu pledi vai segas, kas ir viegli mazgājami gadījumiem, ja, piemēram, dīvānā ieleks suns ar netīrām ķepām. Tāpat lieliski izmantojami arī noņemami un mazgājami dīvānu pārvalki. Šajā gadalaikā mājoklī vajadzētu vairāk izmantot paklājus un spilvenus tumšākos toņos, kurus ērti var izmazgāt arī veļas mazgājamajā mašīnā. Tie ne tikai būs noturīgāki pret nodilumu, bet mājoklī arī radīs mājīgāku un rudenīgāku noskaņu. Vairāk izmantojot tekstilizstrādājumus, tu varēsi viegli atsvaidzināt dzīvojamo telpu – vienu izmazgāt un nomainīt pret citu -, tādējādi saglabājot mājās kārtību un neradot jucekli,” norāda Rimkus.