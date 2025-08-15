Pat mazas detaļas vairo prieku - cilvēki savās mājās jūtas laimīgāki, ja tās atspoguļo viņu personību
Mājas nav tikai vieta, kur dzīvot, – mājas ir tajās dzīvojošo cilvēku spogulis. Dizainers iesaka trikus, kā par draudzīgu cenu iespējams mājās radīt sajūtu, ka te ir miera osta, kur justies brīvi un būt pašiem.
Jaunākais pētījums “Dzīve mājās” liecina, ka priekpilni mirkļi mājās un piederības izjūta ir cieši saistīta ar spēju izpaust savu identitāti mājoklī, kurā dzīvojam. Tāpat – jo personalizētāka dzīves telpa, jo spēcīgāka prieka un piederības izjūta. Latvijā vairāk nekā puse cilvēku (50 %) jūtas mājoklim piederīgāki, ja apkārtējā vide atspoguļo viņu personību. Interjera dizainers Darjus Rimkus sniedz padomus, kā nelielas izmaiņas par pieejamu cenu varam radīt mājas, lai atspoguļotu savu unikalitāti un veicinātu emocionālo labklājību.
"Pētījumā uzsvērts, ka mājām vajadzētu būt vietai, kur justies droši un brīvi būt pašiem. Savas personības izpaušana interjera dizainā nenozīmē tikai skaistu priekšmetu kolekcionēšanu, bet gan tādas telpas izveidi, kura pauž stāstu un veicina labsajūtu. Interesanti, ka priecīgāki savās mājās jūtas 48 % Latvijas iedzīvotāju, kuriem mājās ir kristāli," saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Mazi sīkumi, kuriem liela ietekme
Pētījums atklāj, ka pat mazas, personiskas detaļas var būtiski vairot prieku mājās. Piemēram, 48 % Latvijas iedzīvotāju, kuri mājās ir izveidojuši atvilktnes našķiem, mājās jūtas priecīgāki. Tas parāda, ka personību var izpaust, pat vienkārši izveidojot īpašu vietu saviem iecienītākajiem gardumiem.
Interjera dizainers paskaidro, ka personalizēta mājokļa izveidei nevajag lielus ieguldījumus. Iespējams sākt ar mazākām lietām, piemēram, izlikt mīļākās grāmatas, piekārt ģimenes fotogrāfijas vai izveidot vienkārši ērtu stūri vaļaspriekiem vai atpūtai. Viņš norāda, ka ir svarīgi gādāt, lai izvēles atspoguļotu personību un būtu atbalsts ikdienā.
Personalizēšanas ceļa sākumam interjera dizainers ierosina noskaidrot, kādi atribūti rada vislielāko māju sajūtu. "Noskaidro savas intereses, atmiņas un ikdienas paradumus. Tad sāc ar maziem, nozīmīgiem priekšmetiem, kas atspoguļo personību. Izvēlies sev atbilstošu krāsu paleti – vai tā būtu mierīga un neitrāla vai spilgta un ekspresīva – un tad pievieno tekstūru, izmantojot mājīgus pledus, dabīgus materiālus, piemēram, koku un linu, vai rakstainus paklājus, kas piešķir siltumu un dziļumu."
Izveido līdzsvarotu, bet eklektisku stilu
Tiem, kurus piesaista ekspresīvāks un daudzslāņaināks stils, interjera dizainers ierosina eklektisku stilu, kas var būt spēcīgs instruments personīgā stāsta veidošanai par pieņemamu cenu. Eklektiski interjeri apvieno dažādus dizaina stilus, audumus, laikmetus un kultūras. Ja to veido pārdomāti, tiek radītas personības un šarma piepildītas telpas, kurās atkārtoti izmantoti iepriekš iemīļoti priekšmeti ar jauniem akcentiem.
"Eklektisks mājoklis ir patiess tajās dzīvojošo cilvēku atspoguļojums. Taču atslēga ir līdzsvars. Ja nav skaidras ieceres, tas ātri var kļūt nomācošs," saka Rimkus.
Viņš iesaka sākt ar vienojošu elementu, piemēram, izvēlēties paleti ar ne vairāk kā četrām krāsām. Ieteicams izvēlēties vēsus vai siltus apakštoņus un pie tiem turēties. Pat tad, ja ir vairāk krāsu, vienoti apakštoņi palīdzēs radīt atšķirīgu un krāsainu mājokli. Tādi materiāli kā koks vai metāls var palīdzēt sasaistīt visu istabu, neieviešot jaunas krāsas. Pēc pamata izveidošanas ir vieglāk jaukt pretējus stilus, piemēram, antīku spoguli apvienot ar modernu dīvānu vai spilgtu mākslas darbu novietot virs minimālistiskas mēbeles.
"Eklektiskā dizainā svarīga ir pārdomāta slāņošana, nevis juceklis. Lai katrs priekšmets elpo un izpauž savu stāstu! Atlasi tos rūpīgi – pārāk daudz priekšmetu var pārņemt telpu, bet pareizais sajaukums rada interesi, emocijas un autentiskumu," paskaidro Rimkus.
Sezonālas pārmaiņas ienes svaigumu
Sezonālas pārmaiņas var izmantot kā iespēju atsvaidzināt un personalizēt mājokli. "Tekstilpreču – spilvendrānu, pledu vai paklāju – nomaiņa ir cenas ziņā pieejams veids, kā mājas iekārtojumā ienest jaunas krāsas un tekstūras. Es ieteiktu pavasarī dizainu papildināt ar svaigiem ziediem neatkarīgi no tā, vai tie ir reāli ziedi vai izmantoti rakstos. Rudenī – siltos toņus. Apgaismojums var izmainīt vispārējo noskaņojumu mājās, un šādi iespējams radīt tūlītējas pārmaiņas. Silto toņu spuldzes vai gaismas virtenes var radīt nomierinošāku gaisotni mājās. Tādas nelielas izmaiņas palīdz mājās saglabāt dzīvīgumu un harmoniju, kas atbilst pašreizējam noskaņojumam," saka interjera dizainers.
Rimkus paskaidro, ka sezonālie atjauninājumi var lieliski palīdzēt radītu drošu, nomierinošu telpu: sezonālo elementu iekļaušana savieno dabas ritmus un papildina ar atjaunojošu sajūtu. Telpu unikālu spēj padarīt pat tādas nelielas izmaiņas kā mēbeļu pārvietošana vai personīgu priekšmetu, piemēram, sveču vai nozīmīgu priekšmetu izvietošana.