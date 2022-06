Ko svarīgi zināt kā jauniem, tā pieredzējušiem dārzu īpašniekiem?

Pārdomāta dārza vietas izvēle

Plānojot sakņu un augļu dārzu, ieteicams tam izvēlēties vietu, kas ir visilgāk saules apspīdēta, taču veidojot piemājas dobes, vēlams veidot tās virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, tādējādi izgaismojot augus no rīta līdz vakaram. Pirms augu stādīšanas zemē, neatkarīgi no tā, vai tas ir sakņaugs, dekoratīvs augs vai cits, ir svarīgi noteikt šiem augiem vēlamo stādīšanas vietu un prasības – vai tas aug ēnā vai saulē, kā arī vai augi ir skābās vai sārmainās augsnes mīļotāji.

Kādu augsni izvēlēties?

Lai saprastu, vai augs labi “dzīvos” izvēlētajā vietā, ir jāapzina, vai plānotās stādīšanas vietas augsne atbilst auga prasībām – vai tā nav pārlieku skāba vai sārmaina. To var paveikt, noskaidrojot augsnes reakciju. Augnes pH līmeni ir iespējams noteikt, sūtot paraugu uz laboratoriju vai arī, izmantojot vienkāršāku, mājas apstākļiem paredzētu augsnes testu, kurā ir indikatora šķidrums. Ja augsne ir smilšaina, tai ieteicams pievienot komposta zemi, kūtsmēslus vai biohumusu vai kūdru, tādējādi palīdzot augsnei saglabāt mitrumu. Tāpat pirms auga stādīšanas nepieciešams pievērst uzmanību tam, vai ap to nebūs nezāļu, citādāk nezāles atņems augam nepieciešamās barības vielas.

Pievērs uzmanību augu un koku stādīšanas dziļumam

Dažādiem augiem ir atšķirīgi vēlamie stādīšanas dziļumi. Piemēram, ja augsnē plānots sēt sēklas, sēšanas dziļums atkarīgs no sēklas lieluma, kas parasti ir no 0,5 cm līdz 1,5 cm dziļumā. Tai pašā laikā ir augi arī ar ļoti smalkām sēklām, ko sēj uz augsnes virskārtas, piemēram, lobēlijas, lauvmutītes un citi dārza ziedi.

Ja plānots stādīt kokus, tos stāda tikpat dziļi, cik tie auguši konteinerā, kurā augs iegādāts. Kad koks iestādīts un lai tas augtu taisni, vislabākais risinājums ir iedzīt blakus koka mietu tā, lai netraumētu sakni un būtu aptuveni 20-25 cm no stumbra. Pēc tam nepieciešams mietu un iestādīto koku sasiet ar mīkstu auklu, veidojot astotnieka forma, lai aukla krustotos starp mietu un koku. Savukārt krūmus stāda dziļāk, lai labāk veidotos to sakņu sistēma.

Kādus augus stādīt blakus?

Lai sakņu dārzs nestu ražu, ir labi zināt, kurus dārzeņus un zaļumus labāk stādīt blakus, un kurus nē. Piemēram, stādot blakus burkānus un sīpolus, abu šo kultūru kaitēkļi viens otru ierobežo, tādējādi pasargājot augus. Savukārt, stādot kāpostus, vēlams blakus likt selerijas, pētersīļus vai koriandru, jo tiem ir spēcīgs aromāts un neļauj kāpostu balteņa taureņiem atrast kāpostu, tādējādi pasargājot no to kāpuru kaitnieciskās darbības. Taču, ja aromātiski augi tiks iestādīti viens otram blakus, to augšana nebūt tik ražīga.

Kāpēc katram dārza īpašniekam būtu jādomā par bitēm?

Lai arī rūpēs par dārzu lielākie ieguvēji esam mēs paši, gan piedzīvojot pozitīvās emocijas, ko sniedz dārza darbi, gan arī baudot dārza nestos “augļus”, mūsu darbus novērtē arī dārza mazākie iemītnieki, piemēram, bites. Bites uzturas līdztekus ziedošajiem augiem, vācot nektāru un ziedputekšņus, pārnesot tos un palīdzot augiem vairoties – sākot no ziediem mūsu dārzā līdz pat labībai, ko ēdam, un kokiem, kas apgādā zemi ar skābekli. Lai arī bites ir nozīmīgi viesi mūsu dārzā, bišu populācija pastāvīgi samazinās gan intensīvas lauksaimniecības ietekmē, gan klimata izmaiņu rezultātā.

Lai šajā vasarā dārzs būtu labvēlīga vieta bitēm, Fiskars eksperti iesaka daļu dārza atvēlēt savvaļai, tādējādi iedrošinot dabu vairoties. Savukārt, ja izrotā savu pagalmu vai balkonu ar puķu kastēm un podiem, tajos rekomendējam stādīt vietējās savvaļas puķes un ziedošos augus. Bites ir īpaši iecienījušas facēlijas, viršus, parasto raudeni, kliņģerītes un citas. Svarīgi atcerēties, ka arī bitēm, līdzīgi kā cilvēkiem un augiem, vasaras karstumā slāpst, tāpēc tās novērtēs dārzā atstātu seklu trauku ar ūdeni. Lai bites traukā nenoslīktu, tajā ieteicams ievietot dažus oļus.