"Te dzīvoju ar pirmo sievu un dzīvošu ar pēdējo!" Žoržs Siksna atkal kļūs par jūrmalnieku
Latvijas estrādes leģenda Žoržs Siksna, kas līdz šim ar sievu Annu Zaicevu un dēlu Jēkabu dzīvoja Daugavas krastā Ķengaragā, kļuvis par jūrmalnieku un līdz rudenim vēlas pabeigt kosmētisko remontu jauniegādātā dzīvoklī Kauguros.
Žoržs Siksna žurnālam "Kas Jauns" atklāj, ka daudzus gadus bijis rīdzinieks. Iepriekš dzīvojis Mežciemā, bet pēdējos gados viņa ģimenes mājvieta bija tuvāk galvaspilsētas centram – Ķengaragā, pie pašas Daugavas. “Tomēr jau sen ilgojos pēc dzīves Jūrmalā. Savulaik Kauguros esmu mitinājies, kad biju precējies ar pirmo sievu. Man ļoti patīk jūras tuvums un svaigais gaiss. Protams, būtu jau gribējis dzīvokli pirkt Jūrmalas tuvajā galā, piemēram, Dubultos, bet tajā rajonā cenas ir manam makam stipri par augstu. Tāpēc skatījos, kā ar iespējām Kauguros, un tur arī atradu trīsistabu dzīvokli, ko varu atļauties, iztiekot bez kredīta ņemšanas bankā. Tas atrodas pie paša meža, ir ļoti tuvu jūrai,” priecīgi stāsta Siksna, smaidot piebilzdams: “Cik interesanti sanāca – Kauguros dzīvoju ar pirmo sievu un dzīvošu arī ar pēdējo!”
Šopavasar Žorža un viņa sievas Annas dēlam Jēkabam apritēja septiņi gadi, un zēns septembrī uzsāks skolas gaitas. “Puiku sūtīsim latviešu skolā,” ģimenē strikti izlemts. Kaut arī Žorža sieva Anna ir krievu izcelsmes, viņa ir tikpat liela dzimtenes patriote kā vīrs, un tādu – ar mīlestību, cieņu un godu pret Latviju – viņi audzina arī savu atvasi. “Citādi nemaz nevar būt,” saka Siksna, atklādams, ka dažkārt Annai pat ir neērti un skumji Latvijā dzīvojošo krievu tautības ļaužu dēļ, kas, piemēram, naidīgi izturas pret latviešiem, atsakās runāt latviski un gaužas, cik te viss slikti. Ne velti abi ar sievu arī dēlam izlēma likt latvisku vārdu. “Mans tēvs bija Žoržs. Sieva sākumā gribēja arī dēlam dot Žoržu vārdā, bet pietiek ar diviem. Man patīk Jēkabs – mans vecvectēvs, labs amatnieks, bija Jēkabs,” savulaik skaidroja dziedātājs.
Žoržs Siksna ar ģimeni basketbola spēlē 2023. gada pavasarī
Ar Jēkaba mammu Annu Zaicevu dziedātājs apprecējās 2019. gada jūlijā Anglikāņu baznīcā, pāris mēnešu pēc abu dēla nākšanas pasaulē. Savukārt kāzu lustīgā daļa norisinājās golfa klubā Viesturi. Ar Annu, kas par Siksnu ir 22 gadus jaunāka, estrādes zvaigzne tad kopā bija jau sešus gadus. Taču pazīstami abi bija daudz, daudz senāk – skolas gados Anna piedalījās dziedāšanas konkursā, kurā Siksna bija žūrijā, bet pēc desmit gadiem Žoržs kļuva par Annas vokālo pedagogu. Ar laiku jaunā dziedātāja ne tikai kļuva par Siksnas bekvokālisti, bet arī par viņa asistenti un privāto autovadītāju.
Stāstot par dzīves pārmaiņām saistībā ar jaunā mājokļa iegādi Jūrmalā, Žoržs Siksna teic, ka Rīgas dzīvokli pārdot neplāno. Ja atbraucu naktī no koncerta, tad palieku pārnakšņot Ķengaragā, lai nav tik tālu jābrauc,” viņš paskaidro.
