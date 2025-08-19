Lindas Leen brālim Mārcim Feldbergam dzīvē lielas pārmaiņas - šķīries un kandžas dzīšanas vietā pievēršas smaržu biznesam
Kādreiz populārā LTV jauniešu raidījuma "Šurpu turpu" seja un pasākumu vadītājs Mārcis Feldbergs pārtraucis lietot alkoholu, izšķīries no sievas un gremdējas pārdomās par nākotni.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", Mārcis Feldbergs šovasar dažādos mūzikas festivālos un pasākumos sastopams, rosoties pie smaržu jaukšanas stenda, kam pielikta izteiksmīga izkārtne "Dainātava". Festivālā "Positivus" Lucavsalā turpat bija manāma arī Mārča slavenā māsa – dziedātāja Linda Leen, īstajā vārdā Linda Lezdiņa, kura laiku vadīja gan iesmaržinoties, gan sirsnīgi tērzējot ar brāli un sastaptajiem kolēģiem un paziņām.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" 44 gadus vecais Mārcis atklāj, ka pievēršanās smaržu darinātavai ir viens no viņa pārmaiņu punktiem dzīvē un profesionālajos izaicinājumos. “Aizvien dzīvoju Ērgļos, turpat joprojām darbinu arī savu kandžas laboratoriju. Šogad aprit tieši desmitā sezona, kopš atklāju kandžas ražotni, un pats esmu pasludinājis, ka šī man būs noslēdzošā. Esmu jaunu izaicinājumu priekšā un jaunās sajūtās. Īstenībā, darbojoties ar smaržām, nekur tālu neesmu aizgājis no spirta, jo smaržu sastāvā ir arī manis darinātais džins, manis otrreiz pārdestilētais viskijs, kā arī rums, jaukts kopā ar ēteriskajām eļļām. Bet, jā, viss sākās ar šmigu,” pasmaida Feldbergs. “Tā kā pats jau vairāk nekā gadu alkoholu vairs vispār nedzeru, tas, ka nodarbojos ar alkohola ražošanu, ir nonācis pretrunā ar manu dabu. Tādēļ nolēmu meklēt citus ceļus. Satiku Līnu, savu smaržu darinātavas partneri, ar viņu kopā arī darbojamies un braukājam pa Latviju. Piedāvājumā ir arī rotu, smaržu, džina darbnīcas, ar ko braukājam riņķī pa festivāliem un pasākumiem. Esmu sācis šos pakalpojumus arī piedāvāt tuvāk Rīgai, jo konstatēju, ka rīdzinieki ir arvien kūtrāki uz braukšanu ārpus pilsētas pēc pakalpojuma. Tāpēc mums ir jāpielāgojas tirgum, un jābrauc pie cilvēkiem, nevis viņi jāaicina un jāgaida laukos,” stāsta Mārcis.
Vai viņš alkohola būšanai lēmis likt punktu, jo pats vairs to nelieto? Mārcis saka: “Tas ir viens no iemesliem. Bet vairāki faktori kopā salikās. Es, šķiet, esmu cilvēks, kuram nepatīk stagnēt un gribas pārmaiņas. Izskatās, ka nu ir pienācis īstais brīdis lielākām pārmaiņām. Alkstu atvērt arvien jaunas un jaunas durvis. Uzskatu, ka nekad nav par vēlu sākt jaunas lietas. Un arī, darbojoties ar smaržu darbnīcu, vēlētos iedvesmot līdzcilvēkus gūt ticību iespējai jebkādā vecumā un jebkurā brīdī atklāt jaunus apvāršņus.”
Vaicāts, vai biznesā viņu atbalsta arī sieva un abu bērnu mamma Ilze, Mārcis negaidīti paziņo: “Jau aptuveni pirms diviem gadiem no sievas un bērnu mammas šķīros. Laimīgie stāsti mēdz arī beigties. Pašlaik esmu no attiecībām brīvs cilvēks.” Par to, kā ar bijušo sievu audzina bērnus pēc ģimenes iziršanas, viņš saka: “Kā daudzas ģimenes mūsdienās, bērnus šērojam – kādu laiku viņi ir pie manis, kaut kādu laiku pie mammas, kura arī dzīvo Ērgļos, tikai citā mājoklī.”
“Pašam grūti noticēt, ka aizritējis jau 21 gads, kopš 2004. gadā iegādājos īpašumu Ērgļos un pārcēlos no Rīgas tur dzīvot. Jā, jā, laiks ir neticami ātri aizskrējis. Īpaši, ja vēl sāk skatīt, kā bērni izauguši. Manai meitai ir jau 17 gadu, puikam divpadsmit. Meita sāks mācības 12. klasē Madonas ģimnāzijā – viņa jau faktiski ir pieaudzis cilvēks.”
Mārcis atklāj, ka ar māsu Lindu šovasar, kad abiem ir dzimšanas dienas, pēc 20 gadu garumā ievērotas tradīcijas viņi vairs nav uzģērbuši vienādus T kreklus ar gadskaitļiem uz krūtīm. “Krekliņi mums ar māsu pēdējo reizi bija pagājušogad – tad atzīmējām ne tikai savas dzimšanas dienas, bet arī 20. gadskārtu, kopš dzimšanas dienās sākām apdrukāt krekliņus ar mūsu gadskaitļiem. Pirmajā gadā man apritēja 23 gadi, bet pērn bija 43. dzimšanas diena. Lindai savukārt toreiz bija 25, bet pagājušogad palika 45,” skaitļo Mārcis, atklājot: “Šogad krekliņus neuztaisījām, bet, tā kā man bija 44, Lindai 46, smiedami rēķinājām, ka, par abiem kopā saskaitot, mums sanāk 90 gadu!”