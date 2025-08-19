"airBaltic" paziņo, kas turpmāk vadīs uzņēmumu
Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" padome ir iecēlusi Erno Hildēnu (Erno Hildén) par uzņēmuma izpilddirektoru. Viņš šo amatu sāks pildīt 2025. gada 1. decembrī.
Hildēns ir Somijas pilsonis, un viņam aviācijas un finanšu nozarē ir vairāk nekā 25 gadu starptautiskas darbības pieredze. Līdz šī gada jūnijam viņš ieņēma Skandināvijas lidsabiedrības "SAS Scandinavian Airlines" izpildviceprezidenta un grupas finanšu direktora amatu, esot nozīmīga vadības komandas daļa uzņēmuma pārmaiņu un kapitāla piesaistes laikā. Pirms darba SAS viņš ieņēma vadošus amatus "Saudi Arabian Airlines Group" un "Finnair Plc", kur strādāja kā finanšu direktors, operatīvās vadības direktors un valdes loceklis.
"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs: “Pēc rūpīga un profesionāla atlases procesa, ko vadīja speciāli izveidota nominācijas komiteja un neatkarīgs ārējais personāla atlases partneris, un kura laikā tika izvērtēti vairāki augsti kvalificēti kandidāti, esam gandarīti iecelt Erno Hildēnu par nākamo "airBaltic" izpilddirektoru. Viņa spēcīgā pieredze aviācijā un finanšu jomā sniegs būtisku pienesumu lidsabiedrībai, turpinot tās attīstību un gatavojoties nākamajam izaugsmes posmam. Padome ar nepacietību gaida ciešu sadarbību ar Hildēnu un valdi turpmākajā periodā.”
“Es novērtēju padomes izrādīto uzticību, un man ir gods uzņemties šo atbildību, sākot darbu "airBaltic". Mans uzdevums būs nodrošināt nepārtrauktību uzņēmuma darbībā, atbalstīt valdi un sadarboties ar komandu, lai saglabātu operacionālo stabilitāti un sniegtu ieguldījumu lidsabiedrības ilgtermiņa mērķu sasniegšanā. Ar nepacietību gaidu iespēju likt lietā savu starptautisko aviācijas un finanšu pieredzi, lai atbalstītu uzņēmuma nākamo attīstības posmu,” saka Erno Hildēns.
Līdz šī gada 1. decembrim "airBaltic" turpinās vadīt izpilddirektora pienākumu izpildītājs un valdes loceklis Pauls Cālītis. Pēc šī datuma Cālītis turpinās pildīt operatīvās vadības direktora pienākumus un strādās uzņēmuma valdē.