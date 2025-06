Kalādijas burvība - kā padarīt šo tropisko augu par savas mājas rotu

Kalādija, daudzgadīgs augs ar gumu sakņu sistēmu, pieder ārumu dzimtai; augs ir izplatīts Latīņamerikas tropiskajos un subtropiskajos mitrajos mežos. Tā dzīves cikls sadalīts miera un aktīvas augšanas periodos. Augusta beigās zālainā daļa sāk kalst, un līdz martam saglabājas tikai gumi. Pavasara sākumā no zemes parādās jaunie dzinumi, un lapas uz gariem, gaļīgiem kātiem izaug tieši no guma. Dabā krūms var sasniegt piecu metru augstumu, taču telpās nebūs augstāks par 40–90 cm. Augam ir ap 30 cm garas un 15 cm platas bultas vai sirdsveida lapas kontrasta krāsās. Tā kā kalādijai ir daudz sugu un šķirņu, to lapu krāsas variējas no dažādu toņu zaļā līdz aveņkrāsas, sudraba un rozā tonim.