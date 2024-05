Kā pietrūkst tomātiem, ja tie nezied, plaisā, uz lapām ir plankumi

* Pūstoši tomātu augļu gali norāda uz to, ka augam trūkst kalcija. To vari pievienot laistāmajam ūdenim vai šķidro kalciju (kalmaksu) atšķaidīt ar ūdeni un smidzināt uz lapām. Dari to vakarā, lai ūdens pārāk strauji neizgaro un kalcijs nebojā lapas.