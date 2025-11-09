Toreiz un tagad: kā mainījušās Disneja zvaigznes, ar kurām augām kopā
foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Daudzas Disneja zvaigznes uzauga mūsu acu priekšā.
Toreiz un tagad: kā mainījušās Disneja zvaigznes, ar kurām augām kopā

2000. gadi bija īsts Disneja zelta laikmets — laiks, kad uz ekrāniem valdīja "High School Musical", "Hannah Montana" un "Wizards of Waverly Place", bet to varoņi kļuva par veselas paaudzes elkiem.

Zaks Efrons, Mailija Sairusa, Selēna Gomesa, brāļi Džonasi un citi toreiz bija mūsu plakātu varoņi, bet šodien — pilnvērtīgi mākslinieki, uzņēmēji un pasaules ikonas. Tagad, atskatoties uz šo spožo laiku, redzam, kā Disneja zvaigznes ir mainījušās — un cik daudz no tā burvīgā Disneja gara joprojām mīt viņos.

