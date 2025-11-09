Krāslavas novada politiķis dalās skarbās pārdomās par Stambulas konvenciju un Daini Īvānu. "Viņš ir mūs visus nodevis!"
Krāslavas novada politiķis Aivars Ratnieks dalījies skarbās pārdomās par Latvijas Tautas frontes pirmā priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uzrunu protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Viņaprāt, Īvāns ir nodevis visus tos, kas barikāžu laikā viņam ticēja.
"Kad uzzinājām un redzējām [Daiņa Īvāna izteikumus], visu dienu [bija] šoks. [...] Es personīgi katru dienu biju uz barikādēm. Apmainīju komandu un braucu atpakaļ uz ministru kabinetu. Biju klāt, kad nošāva Slapiņu [latviešu dokumentālo filmu kinooperatoru Andri Slapiņu]. Skrējām līdz iekšlietu ministrijai, kad lodes skrēja pāri. Kad vietējās apšaudes bija - aiz kokiem slēpāmies," vietnē "Facebook" norāda Ratnieks.
"Un tagad viens no mūsu galvenajiem cilvēkiem, kam ticējām - Dainis Īvāns - ir visus mūs nodevis," skarbā viedoklī dalās vīrietis. "Jauniešiem tagad patīk eiropeiskās vērtības - pederastija, lezbietes, un tā tālāk. Viņiem ģimene nav svēta - viņiem tikai kā kaut ko... Sāpīgi, ka tā pārdod godu un cieņu. Nav nekā svēta vairs. Nezinu kā tālāk dzīvot."
"Ar šo paaudzi vispār es nezinu... Tie, kas izgāja mītiņā [protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas], tie vispār ir... nezinu. Mums nav nākotnes ar tādiem cilvēkiem. Mēs tajā laikā, kad bijām kā viņi, un devāmies uz barikādēm - mums bija mērķis: brīva Latvija."
"Iedomājieties, mūsu senči, strēlnieki, zārkā apgrieztos šito visu redzot. Tas nav izturams kā viņi apzaimo mūsu svētumus, mūsu dziesmas. Iedomājieties, viņi [demonstranti], tie velni, dziedāja "Pie Dieviņa gari galdi". Tas ir ārprāts, kas te darās Latvijā. Mūsu svētās simbolikas visas tiek nozaimotas. Uzvelk tautas tērpus... Es jau otro dienu staigāju un esmu šokā."
"Labi, ka es nebiju tajā mītiņā - es nezinu, ko būtu tur sastrādājis," pauž politiķis, kurš pašvaldību vēlēšanās pārstāvēja partiju apvienību "Suverēnā vara"/ Apvienība jaunlatvieši".
"Mums ir jāveido pretestība pret šiem... Es nezinu, kā ieaudzināt bērniem ģimeniskumu. Šiem vajagot Eiropu - nekopējiet Krieviju. Kas kopē Krieviju? Krievija pederastiju neizplata. Pederastiju izplata tikai Eiropa. Homoseksuāla pederastija nāk tikai no Eiropas," pauž vīrietis.
Jau ziņots, ka 6. novembrī ielās izgāja 10 tūkstoši demonstrantu, lai iestātos pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Protesta dalībniekus uzrunāja sabiedrībā atpazīstamas personas, tostarp Velta Čebotarenoka un Dainis Īvāns.
Īvāns uzrunā paziņoja, ka 56 deputāti, kas balsoja par Latvijas izstāšanos no konvencijas, ir lauzuši tautai doto zvērestu - godprātīgi pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus. Šie deputāti, viņaprāt, neaizstāvēja Latvijas neatkarību un demokrātiju, kas "ir tieši atkarīga no mūsu saistībām, dalības starptautiskajās aliansēs", bet izdarīja tieši pretējo.
Īvāns uzsvēra, ka tikai pēc atraisīšanās no Maskavas saukļiem Latvijai pēc 1990. gada 4. maija pavērās iespējas integrēties pasaules struktūrās, kas bija Latvijas neatkarības un drošības garantija. "Vairs nešķiet tik neticami, ka pēc šī Saeimas bezdievīgā, nepieņemamā lēmuma var sekot lēmums par vārda brīvības un cilvēktiesību ierobežojumiem, jo neviens no deputātiem nav nožēlojis izdarīto vai atvainojies par to. Tieši otrādi - viņi vaino mūs," norādīja Īvāns.
Viņš pauda cerību, ka iedzīvotāju vienotība un saliedēšanās apliecinās to, ka Latvija "nespers soli Krievijas virzienā", un uzsvēra, ka, atbilstoši Satversmei, valsts suverēnā vara ir Latvijas tautai.
Ļaužu jūra Doma laukumā protestē pret Saeimas lēmumu denonsēt Stambulas konvenciju; 06.11.2025
