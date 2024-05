Zelta vērti padomi tomātu audzētājiem, lai tiktu pie brangas ražas

* Par to, vai tomātu stādu stādīt ieslīpi vai taisni, joprojām nav vienojušies pat pieredzējuši audzētāji, tāpēc katram pašam jāatrod piemērotākais veids. Viens no variantiem ir stādu ieguldīt augsnē – izņem tomātu no podiņa un guldi labi samēslotā augsnē, virs zemes atstājot tikai galotni. Ja stādi ieslīpi, tad vēlams, lai galotne ir vērsta uz ziemeļiem. Augot tā tieksies uz dienvidiem, un stāds iztaisnosies. Stādu var arī iegremdēt – šāda metode derēs īsajām šķirnēm vai nelielam stādam. Izveido dziļu stādāmbedri un iedziļini stādu tik dziļi, ka virs zemes ir tikai galotne. Augsnē ierušināto stumbru augs izmantos sakņu sistēmas veidošanai.