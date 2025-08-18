Skolotāja no Igaunijas pārceļas uz Dubaiju: "Domāju, ka arābi ir citādi..."
Gandrīz pirms diviem mēnešiem Jekaterina, kura strādāja par skolotāju Narvā, atstāja savu dzīvi Igaunijā un pārcēlās uz Dubaiju. Viņa šo stāstu dēvē par maģisku, jo sākotnēji nemaz neplānoja mainīt dzīvesvietu. Tikai nolēma riskēt un atsūtīt savu CV uz lielu valsts uzņēmumu Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). To, ka viņa tiks uzaicināta uz darba interviju un pat saņems piedāvājumu - Jekaterina pat negaidīja. Visvairāk viņu pārsteidza pati dzīve Dubaijā, un lūk, kāpēc.
Pārcelties bija bail. Ne tikai tāpēc, ka Jekaterinai bija jāatstāj tas, ko viņa tik daudzu gadu laikā bija radījusi mājās Igaunijā, bet arī tāpēc, ka viņu gaidīja nezināmais. "Es ļoti uztraucos. Tā taču ir cita valsts, pilnīgi cita reliģija, klimats. Es biju nervoza par to, kādi cilvēki Dubaijā dzīvo," viņa atceras pēdējos mēnešus pirms brauciena.
Tieši tajā laikā, neilgi pēc intervijas, internetā sāka parādīties ziņas par ukraiņu modeli, kura Dubaijā tika smagi sakropļota. Tas Jekaterinu nopietni izbiedēja. Pēc šādām ziņām viņa gandrīz atteicās no pārcelšanās un nolēma palikt Igaunijā.
"Šis stāsts mani satricināja un tajā brīdī mani spēcīgi ietekmēja," viņa stāsta.
Divas nedēļas pirms biļetes iegādes viņa joprojām šaubījās, bet vēlāk nolēma: jādara! Viņas gaidas par šo pilsētu bija dažādas, bet tas, kas sagaidīja, pat neļāva iedomāties.
"Es domāju, arābi ir citādi..."
Pirmajā dienā Dubaijā, tikko Jekaterina bija iekārtojusies jaunajā mājvietā, viņa devās uz tuvāko veikalu pēc pārtikas. Staigājot starp plauktiem, nespēja saprast - kur meklēt nepieciešamās preces.
"Un tad pie manis pienāca veikala darbinieks, kurš kārtoja preces plauktos, un piedāvāja palīdzību. Visu to laiku, kamēr es krāmēju savus pārtikas produktus, viņš man palīdzēja. Viņš burtiski pusstundu gāja pa veikalu kopā ar mani!" viņa ar sajūsmu atceras darbinieka atsaucību.
"Un atsaucīgi ir visi Dubaijas iedzīvotāji," ar sajūsmu atzīst Jekaterina. Sākumā viņu uztrauca domas par atšķirībām reliģiskajā pārliecībā un to, ka varētu būt grūti atrast kopīgu valodu ar vietējiem, taču realitātē viss izrādījās pavisam citādi. Pēc Jekaterinas vārdiem, arābi ir atvērti un draudzīgi - cilvēki, kas vienmēr un visur ir gatavi palīdzēt tam, kam tas nepieciešams:
"Viņi ir ļoti viesmīlīgi. Viņiem ir pilnīgi normāli - uzaicināt pavisam nepazīstamu cilvēku uz mājām, pabarot viņu un pacienāt ar visu, kas tev ir. Un vēl dod kaut ko līdz ceļam!" viņa uzsver, piebilstot, ka atteikties šādā situācijā ir ne visai pieklājīgi:
"Ja tev kaut ko piedāvā - ņem, jo citādi vari aizvainot saimnieku."
Drošības izjūta un cieņa pret sievietēm
Vēl viena aizraujoša atziņa, kas pārsteidza Jekaterinu, ir viņas drošības sajūta jaunajā pilsētā: Vīrieši Dubaijā dažkārt uzmest sievietei skatienu, bet tūlīt seko pazemīga skatiena nolaišana uz leju.
Tā kā sabiedrībā tiek ļoti augstu vērtēta cieņa pret sievieti, pat ilgstošs vai īss, bet "nepiemērots" skats var sievietei radīt psiholoģisku diskomfortu, un vīrietim var būt nopietnas sekas, ja viņas uzvedība tiks interpretēta nepareizi, piemēram:
"Šeit pret sievietēm izturas ar ļoti lielu cieņu. Ja ielās kāda meitene uzskatīs, ka uz viņu skatījušies pārāk ilgi un noteiktā veidā, tas vīrietim var radīt ļoti lielas problēmas."
Šādos gadījumos var vērsties policijas iecirknī, vai arī iesniegt sūdzību, izmantojot pašapkalpošanās kiosku vai īpašu lietotni telefonā. "Pat ja tu nezini, kas bija šis cilvēks, ar ko viņš nodarbojas vai pat neesi kārtīgi ieskatījusies viņa sejā - policija jebkurā gadījumā var viņu identificēt, jo šeit kameras ir uz katra stūra. Ar drošību šeit viss ir ļoti stingri!" skaidro Jekaterina.
Piemēram, vīrietim, kurš šķībi paskatījies uz sievieti, var draudēt deportācija, ja viņš ir ieceļotājs, vai cietumsods, ja viņš ir vietējais. "Tā kā šeit nav tik viegli pārcelties un atrast darbu, neviens negrib riskēt ar šādu likteni. Tāpēc vīrieši Dubaijā cenšas pat nejauši neskatīties uz sievietēm," viņa piebilst.
"Dubaija - greznības simbols, bet cenas..."
Kad Jekaterina pirmo reizi nonāca pārtikas veikalā, viņa nespēja noticēt savām acīm. Viņa noteikti negaidīja, ka pārtikas cenas Dubaijā būs ievērojami zemākas nekā Igaunijā. Tāpat izteikta cenu atšķirība bija arī ēdiena piegādes pakalpojumos.
"Lieliskā japāņu restorānā var pasūtīt 16 suši gabaliņu komplektu ar svaigu zivi tikai par desmit eiro!" viņa joprojām brīnās par šādām cenām. Savā "TikTok" profilā Jekaterina regulāri publicē detalizētus pārtikas cenu apskatus: viņa rāda čekus no veikaliem; stāsta, kur Dubaijā iespējams paēst lētāk nekā Narvā.
Dubaijā restorānu ir neskaitāmi daudz, tāpēc atrast sev pieejamu pēc cenas ir visai vienkārši. Turklāt nav svarīgi, kāda virtuve patīk vairāk - šajā pilsētā, kā norāda Jekaterina, ir viss.
"Bet, ja runājam par augstas klases restorāniem ar "Michelin" zvaigznēm, tad vakariņas diviem maksās ap 200 eiro," viņa piebilst. Par pārsteigumu Jekaterinai, dārgs Dubaijā izrādījās taksometrs. Pēc patīkamiem pārsteigumiem ar pārtikas cenām viņa bija pārliecināta, ka arī pārvietošanās pilsētā nebūs dārga. Taču realitāte bija cita: "Šis pakalpojums šeit ir apmēram par 20% dārgāks nekā Igaunijā."
Tur, kur maksā tikai vīrieši
Lai gan Jekaterina atzīst, ka naktsdzīve viņu pārāk nevilina, vienu reizi viņa tomēr nolēma aiziet uz klubu. Kā izrādījās, meitenēm visur ir īpaši noteikumi: ieeja bez maksas, dzērieni un ēdiens - uz vietas rēķina. Un runa nav par simboliskām uzkodām - tiek pasniegti patiešām izsmalcināti ēdieni un dzērieni.
"Mēs ar kolēģēm - bija sešas meitenes - aizgājām uz vienu klubu. Mums visu galdu noklāja ar dažādām uzkodām. Bija gan suši, gan salsas sacepums ar svaigu lasi. Un tas viss - bez maksas!" stāsta Jekaterina.
Pēc Jekaterinas teiktā, tas tiek darīts ar mērķi piesaistīt vīriešu auditoriju šādās izklaides vietās. "Dubaijā ir ļoti daudz vīriešu, bet maz sieviešu. Tāpēc klubos darbojas princips: ja būs apmeklētājas - nāks arī vīrieši, kuri vēlēsies ar viņām iepazīties," viņa skaidro.
No seksualitātes uz atturību
Pārcelšanās uz Dubaiju ietekmēja ne tikai Jekaterinas ikdienas dzīvi, bet arī viņas garderobi. Iepriekš viņa deva priekšroku pieguļošām kleitām un tērpiem, kas izcēla viņas skaisto figūru, taču dzīve jaunajā pilsētā mainīja viņas attieksmi pret apģērbu.
Oficiāli pilsētā nav noteikti stingri ģērbšanās noteikumi, tomēr dažos veikalos, piemēram, "Dubai Mall", var neielaist, ja apmeklētājai nav apsegti pleci un ceļgali. Pamazām Jekaterina sāka izvēlēties atturīgākus tērpus - īsie šorti un topiņi viņai jau šķiet pārāk atklāti. "Pat mana krekla tipa kleita ar midi garumu un izgriezumiem svārkos tagad man šķiet vulgāra," viņa atzīst.
Dedzinošā paradīze
Karstais pilsētas klimats bija vēl viens faktors, pie kura Jekaterina pierada salīdzinoši ātri. Viņa skaidro, ka vasarā vietējie pametam Dubaiju un dodas uz Eiropu vai Ameriku, jo pilsētā kļūst neizturami karsts.
"Tagad ir rekorda nedēļa. Saka, ka temperatūra var sasniegt 50 ºC. Bet nedomāju, ka tas ir taisnība. Maksimālā temperatūra, ko esmu pieredzējusi, bija 44 ºC. Bet es tik ļoti mīlu karstumu, ka esmu sajūsmā!" stāsta Jekaterina.
Pēc viņas teiktā, pusdienlaikā, kad saule ir visspēcīgākā, uz ielām cilvēku ir maz - viņi galvenokārt pārvietojas no viena kondicioniera līdz otram. Bet visinteresantākais, kā uzsver Jekaterina, ir tas, ka ar dzesēšanas sistēmām aprīkoti arī visi autobusu pieturu paviljoni. "Vai tad tas nav lieliski? Šeit viss ir pārdomāts līdz pēdējai detaļai - tas ir neticami!" viņa izsaucas.
Lai arī Jekaterina izbauda karstumu, viņa tomēr ilgojas pēc aukstas dušas. "Pat ja pagriezt krānu uz pašu aukstāko režīmu, ūdens joprojām tek silts. Ārā ir 40 grādu karstums, un ūdens, protams, uzkarst," viņa skaidro.
Neskatoties uz šādām niansēm, Jekaterina ir ļoti apmierināta ar savu jauno dzīvi Dubaijā. Viņa jūtas patiesi laimīga un izbauda katru mirkli. Tajā pašā laikā viņa uzsver, ka viņas dzimtā Igaunija vienmēr paliks viņas sirdī.