Žanna Dubska uz koncertu dodas bez apakšveļas

Festivālu "Laima Rendezvous Jūrmala" pašmāju stiliste Žanna Dubska šosezon apmeklēja vasarīgi baltā tērpā, atklājot, ka zem tā ir pilnīgi kaila - bez apakšveļas.

“Es šodien jūtos kā baltā karaliene. Pateikšu jums vēl kādu intīmu lietu – esmu bez krūštura, un vispār man nav apakšveļas. Un tas nav saistīts ar "TikTok" trendu, bet gan sajūtām, vienkārši ir karsti," žurnālam "Kas Jauns" atklāja Dubska.

foto: Mārtiņš Ziders
Zem Žannas Dubskas baltā tērpa, kas komplektēts no zīmoliem "Zara" un "Max Mara", viņa bija izvēlējusies būt pilnīgi kaila.
"Esmu no tās paaudzes, kad biju hipiju kustības ziedu laikā vēl jauna un staigāju bez apakšveļas. Ir pienācis laiks pie tā atgriezties! Tāpat mana tērpa ziedi un volāni ļauj staigāt bez krūštura arī tādām dāmām kā man, kam nav silikona,” tveicīgajā vasaras pievakarē atzina Žanna.

