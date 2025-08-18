“Prāta Vētra” prezentē jauno albumu “Pūķa lietošanas instrukcija”
12. maijā “Prāta Vētra” prezentēja jauno albumu “Pūķa lietošanas instrukcija”.
Krievijā izdod jaunu "Prāta vētras" labāko dziesmu izlasi. Kas par to sakāms grupai?
Tiešām atkal sadarbojas ar Krieviju? – izbrīnījās ne viens vien, kad sociālajos medijos izskanēja vēsts, ka Krievijā iznācis un par agresorvalsts rubļiem var iegādāties albumu ar "Prāta vētras" labāko dziesmu izlasi.
Šajās nedēļās "Prāta vētra" priecē savus fanus Latvijā ar koncertiem "Pirmās dienas tūre", tikmēr kāda Krievijas mūzikas izdevniecība "Maschina Records" priecē grupas fanus Krievijā ar jaunu "Prāta vētras" vinila albumu, kurā apkopotas "Brainstorm" dziesmas krievu valodā, kas iznākušas pirms vairāk nekā 10 gadiem, kā arī divas dziesmas angļu valodā "My Star" un "Maybe".
Šādu vinila plati Krievijā var iegādāties par 3500 rubļiem (38 eiro), turklāt albuma vāciņš ir tieši tāds pats, kāds "Prāta vētras" dziesmu izlasei, kas 2014. gada pavasarī izdota minētās valsts tirgum.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", minētais vinila albums Krievijā izdots bez saskaņošanas ar "Prāta vētru". “Šis gadījums jau nonācis mūsu redzeslokā. Tā ir prettiesiska rīcība. Leibls mums nav zināms un ieraksta izdošanu, protams, neesam licencējuši. Kā zināms, arī godalgotās filmas "Straume" komanda cīnās ar pirātismu šajā teritorijā – visi esam bezspēcīgi pat ar spēcīgu juristu komandu, jo cīnīties ar pirātismu Krievijā bija un ir neiespējami,” situāciju ar "Prāta vētras" albuma izdošanu Krievijā žurnālam "Kas Jauns" komentējusi grupas menedžmenta pārstāve Aija Auškāpa.
Grupas "Prāta Vētra" koncerts Jelgavā 2025. gada jūlijā
2025. gada 26. jūlijā grupa "Prāta Vētra" Jelgavā ar iespaidīgu šovu uzsāka savu “Pirmās dienas tūri”.