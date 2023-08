VIDEO & FOTO: cilvēki Spānijā līksmo tomātu kaujās

Pirms festivāla tā organizatori sagatavoja “kaujas lauku” - ar kravas automašīnām pilsētas galvenajā tika atvestas 120 tonnas pārgatavojušos tomātu, lai dalībnieki tos varētu likt lietā. Tiklīdz tomātu kaujas tiek atklātas, tā pilsētas galvenā iela un uz tās esošie cilvēki pāris minūšu laikā ir klāti ar saškaidītu tomātu masu. Dalībnieki parasti izmanto peldēšanas brilles, lai aizsargātu acis, un parasti ģērbjas T-kreklos un šortos.

Festivālu, kas notiek augusta pēdējā trešdienā, iedvesmoja vietējo bērnu cīņa par pārtiku 1945. gadā pilsētā, kas atrodas tomātu audzēšanas reģionā.

Biļetes uz festivālu sākas no 12 eiro. Plašsaziņas līdzekļu uzmanība 20. gadsimta 80. gados to pārvērta par nacionālu un starptautisku notikumu, piesaistot dalībniekus no visām pasaules malām. Tomātu kaujas Spānija reklamē kā starptautisku tūrisma objektu.