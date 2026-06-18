Nedēļas jaunumi "Tet+" - fantāzijas filma visai ģimenei, komēdijseriāls par pieciem draugiem un pašmāju animācija
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties fantāzijas piedzīvojumu filmu "Momo", seriālu "Adults" un pašmāju animācijas darbu "Telmas ideālā dzimenīte".
Cīņa pret laika zagļiem
"Momo" ir fantāzijas piedzīvojumu filma visai ģimenei.
Maza bārene Momo dzīvo veca romiešu amfiteātra drupās un sadraudzējas ar visiem savā apkaimē. Bet, kad ietekmīga, starptautiska korporācija sāk zagt visiem laiku, nevienam vairs nav laika viņai, nemaz nerunājot par viņu draugiem un ģimenēm. Momo kopā ar meistaru Horu, laika sargātāju, ir vienīgie, kas spēj stāties pretī laika zagļiem, pirms viss zudis uz visiem laikiem.
Pasmieties par sevi
Seriāls "Adults" ir paaudzes portrets, kas smejas par sevi un reizē sevi žēlo.
Pieci draugi dzīvo kopā bērnības mājā Ņujorkas Kvīnsā un mēģina saprast, ko nozīmē būt pieaugušiem. Darbs, randiņi, veselības aprūpe un ikdienas lēmumi ātri kļūst sarežģīti, kad labie nodomi noved pie neveiklām un absurdi smieklīgām situācijām.
Komēdijseriāls trāpa tieši tur, kur sāp visiem divdesmitgadniekiem, un mēģina saprast, kā vispār funkcionē pieaugušo pasaule, ja tu esi dzimis laikā, kad viss ir dārgs, nestabils un emocionāli sarežģīts. Un tas nav kārtējais "Friends" klons – tas ir pašironisks, haotisks un ļoti Gen Z. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri vienlaikus ir gudri un pilnīgi apjukuši, politiski aktīvi un emocionāli neizlēmīgi, sociāli jūtīgi un reizē bezkaunīgi narcistiski.
Neaizmirstami piedzīvojumi
"Telmas ideālā dzimenīte" ir animēta pašmāju fantāzijas filma visai ģimenei.
Aizsalušajā Ledus zemē katra pingvīna dzīvi vada perfekcijas standarti un tradīcijas, bet mazā pingvīnmeitene Telma tam pretojas. Viņa nav gatava Lielajam lēcienam, kas simbolizē pieaugšanu un kļūšanu par “perfektu pingvīnu.” Viņa ilgojas pēc īstas dzimšanas dienas. Kad Telma saņem negaidītu vēstuli no draugiem Zaļajā Zemē, viņai sākas neaizmirstams piedzīvojums, lai dotos pretī saviem sapņiem. Brīdī, kad liksies, viss pa galam, līdzās būs draugi – lidojošs kaķis un viņa labākā draudzene pele. Režisora Reiņa Kalnaeļļa filmā lomas ierunājuši: Rota Kalnaella, Zane Aļļēna, Jānis Kirmuška, Gundars Grasbergs, Artis Robežnieks, Baiba Broka, Maija Priedīte, Kaspars Zvīgulis, Ieva Kerēvica, Edgars Lipors, Horens Stalbe, Roberto Meloni.