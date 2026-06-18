Pēc 11 spilgtām sezonām uz laiku no skatītājiem atvadās šovs "Ģimene burkā"
Pēc aizraujošām, emocijām bagātām un iedvesmojošām 11 sezonām iemīļotie TV kanāla "360" realitātes seriāla “Ģimene burkā” varoņi uz kādu laiku atvadās no televīzijas ekrāniem un skatītājiem.
Šova ilggadējā dalībniece Agrita Bindre, kura kopā ar ģimeni ik dienu dalījās savas dzīves aizkulisēs, izaicinājumos un patiesos mirkļos jau kopš pašas pirmās sezonas, ar asarām acīs noslēdz šo nozīmīgo dzīves posmu, sakot sirsnīgu paldies ikvienam, kurš visu šo laiku ir jutis līdzi un dzīvojis kopā ar viņiem.
Jau kopš pirmajām epizodēm skatītājiem ir bijusi unikāla iespēja sekot līdzi īstu Latvijas ģimeņu ikdienai, redzēt, kā dalībnieki ar vēlmju burkas un ekspertu palīdzību risina sasāpējušus jautājumus un problēmas ģimenē, un just līdzi brīžos, kad tika pārvarēti lielākie šķēršļi un svinētas skaistākās uzvaras.
“Ģimene burkā” skatītājus pārsteidza ar īpaši emocionāliem pavērsieniem dalībnieku dzīvēs. Ilggadējie dalībnieki Bindri kopš pirmās sezonas piedzīvoja neiedomājamas pārmaiņas – Agrita šo gadu laikā ne tikai kardināli mainīja savu vizuālo tēlu, bet arī dzīvi kopumā.
Vairāki desmiti zaudētu lieko kilogramu, jauns smaids, šķiršanās un izraušanās no neveselīgām attiecībām, kā arī sevis iemīlēšana no jauna. Tāpat skatītāji varēja sekot līdzi, kā meita Estere no pusaudzes kļūst par pieaugušu dāmu, nupat nosvinot savu 20. dzimšanas dienu.
Tikmēr šīs sezonas dalībniekiem Valteriem izdevās piepildīt ilgi lolotu un šķietami neiespējamu sapni – pēc teju divām desmitgadēm beidzot satikt Vitas dēla Gabriela bioloģisko tēvu Deniju, izveidojoties siltām attiecībām abu starpā. Karalkinu ģimene mērķtiecīgi strādāja pie savstarpējās sapratnes veidošanas, turpināja attīstīt savu kazu saimniecību, bet Vendija mirdzēja uz skatuves un pierādīja savu gribasspēku, atkal piedaloties bodibildinga sacensībās un izcīnot godpilno otro vietu. Tāpat ģimene loloja sapni par dzīvi ārzemēs. Ar kanāla "360" atbalstu Karalkini devās eksotiskā ceļojumā uz Toskānu, kur atskārta, ka nekur nav tik labi kā mājās, un ka viņu sirdis tomēr pieder Latvijai. Savukārt Kohu ģimenei šī sezona izvērtās par īstu izturības pārbaudi – viņi gāja cauri virknei izaicinājumu gan savstarpējās attiecībās, gan sastapās vaigu vaigā ar traģiskiem notikumiem, kas lika pārbaudīt ģimenes spēku un saliedētību.
Realitātes seriāls “Ģimene burkā” pierāda, ka ģimenes spēks slēpjas kopībā, atklātībā un spējā vienam otru atbalstīt gan priekos, gan vislielākajos dzīves pārbaudījumos. "Kad atkal satiksimies, rādīs laiks, bet līdz tam, lai vēlmju burka jūsu mājās turpina pildīties ar sapņiem, mērķiem un skaistiem mirkļiem, ko piedzīvot kopā ar saviem mīļajiem," novēl “Ģimene burkā” veidotāji. Kanāls "360" izsaka vislielāko pateicību visām ģimenēm par viņu drosmi un atklātību, kā arī uzticamajiem skatītājiem, kuri katru nedēļu juta līdzi dalībniekiem un viņu dzīves notikumiem.