Meteorologi sola patīkamu dienu bez būtiskiem nokrišņiem
Foto: LETA
Diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem.
Sabiedrība

Meteorologi sola patīkamu dienu bez būtiskiem nokrišņiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi - vien dažviet valstī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Meteorologi sola patīkamu dienu bez būtiskiem nokr...

Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē tās apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +16..+18 grādiem Kurzemes rietumos līdz +20..+23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā.

Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz +22, +23 grādiem.

No rietumiem tuvojas neliela atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī. Dienas vidū ultravioletais starojums būs mēreni augsts; no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.

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