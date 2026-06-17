Aleks Boldvins atklāj sirdi plosošu vēlējumu saviem astoņiem bērniem
Holivudas aktieris Aleks Boldvins dalījies pārdomās par savu astoņu bērnu audzināšanu un pastāstījis, ko atvasēm gribētu visvairāk novēlēt, kad bērni būs lieli. Viņa vēlējums ir neparasts, bet mūsu vētrainajam laikmetam ļoti dziļš un aizkustinošs.
Aleks Boldvins pastāstījis, kas viņam kā astoņu bērnu tēvam ir vissvarīgākais, domājot par savu atvašu nākotni. Ņemot vērā mūsdienu situāciju pasaulē, viņa teiktais izklausās īpaši sirsnīgi un cilvēcīgi. Sarunā ar “E! News” reportieri jaunās filmas “Gaslit” pirmizrādes vakarā 12. jūnijā, 68 gadus vecais aktieris sacīja: “Es vēlos, lai mani bērni augtu ar cerību, jo šobrīd pasaule šķiet bezcerīgāka nekā jebkad agrāk.”
Viņš šo domu turpināja ar sev raksturīgo aizrautību, uzsverot, cik svarīgi ir vienmēr aktīvi rīkoties un nepadoties: “Mums ir neatlaidīgi jāstājas pretī grūtībām, lai parādītu bērniem, ka ir jāturpina cīnīties. Ir jābūt cerībai un vienmēr jāiestājas par to, lai mūsu sabiedrībā vara nonāktu to cilvēku rokās, kuri to neizmantos ļaunprātīgi.”
Aleks Boldvins ar sievu Hilariju Boldvinu (42) audzina septiņus bērnus: Karmenu (12), Rafaelu (10), Leonardo (9), Romeo (8), Eduardo (5), Mariju Lūciju (5) un Ilariju (3). Aktierim ir arī 30 gadus veca meita Airlenda no iepriekšējām attiecībām ar Holivudas zvaigzni Kimu Beisingeri.
Ar sev raksturīgo humoru viņš nedaudz kliedēja sarunas dziļi nopietno atmosfēru, iepinot diskusijā joku par savu vecumdienu iecerēm: “Savulaik domāju, ka gribētu, lai viņi stumj manu ratiņkrēslu. Es viņiem teicu: ‘Gribu, lai jūs trenējaties un kļūstat stipri, jo drīz vien jūs stumsiet savu veco tēvu viņa krēslā.’” Šī piezīme sasaucas ar tematu, par kuru Boldvins jau iepriekš ir runājis — par īpašajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar tēva lomu vecākā gadu gājumā.
Viņam jau bija krietni pāri 50, kad abi ar Hilariju sagaidīja pasaulē pirmo kopīgo bērnu 2013. gadā. Pērn šova “The Baldwins” epizodē viņš atklāti runāja par laika ritējumu: “Kad šie bērni beigs skolu, es būšu vecs. Man būs 80. Es cenšos par to nedomāt. Man tikai nepieciešams vairāk laika kopā ar saviem bērniem.”
Hilarija, kura ir 26 gadus jaunāka par savu vīru, arī atklāti runājusi par viņu attiecībām: “Kad iedomājas 27 gadus vecu jogas instruktori, kas precējusies ar bagātu un slavenu vecāku vīrieti, tas izklausās smieklīgi. Gandrīz kā slikts “Saturday Night Live” joks,” viņa izteicās intervijā izdevumam “The Daily Mail” šā gada 29. maijā. “Bet mums viss ir izdevies, un mēs ģimenē bieži viens par otru pajokojam. Daudzi domā, ka Alekam vajadzēja kādu, kuru var kontrolēt, bet patiesībā mēs esam vienā līmenī.”