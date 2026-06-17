CVK nāk klajā ar rīcības plānu vēlēšanu apdraudējuma gadījumā
Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija ir izstrādājusi priekšlikumus vēlēšanu procesa nepārtrauktības nodrošināšanai dažādās ārkārtas situācijās. Tie paredz skaidrus rīcības algoritmus gadījumiem, kad vēlēšanu norisi var ietekmēt drošības apdraudējumi, iecirkņu darbības traucējumi vai citas neparedzētas situācijas, vienlaikus saglabājot vēlētājiem iespēju nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību.
Priekšlikumi izstrādāti un tiks piedāvāti apspriešanai partnerinstitūcijām, ņemot vērā gan aktuālo drošības situāciju reģionā, gan nepieciešamību nodrošināt vēlēšanu procesa noturību dažādu apdraudējumu gadījumos. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) uzsver, ka cilvēku drošība visās situācijās ir galvenā prioritāte. "Ja pirms gada un vēl pirms mēneša galvenais sabiedrības jautājums bija par tehnisko vēlēšanu sistēmu darbību, tad šodien mūsu uzmanības centrā ir jautājums – kā nodrošināt vēlēšanu norisi dažādu apdraudējumu gadījumos," uzsver CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Sadarbībā ar Krīzes vadības centru (KVC), Tieslietu ministriju, pašvaldībām un citām institūcijām jau aktualizēti rīcības scenāriji dažādiem iespējamiem apdraudējumiem – tostarp gaisa telpas apdraudējuma, evakuācijas, iecirkņa darbības traucējumu vai dezinformācijas gadījumiem. Galvenā prioritāte visos scenārijos ir cilvēku drošība, vienlaikus saglabājot vēlētāju iespēju īstenot savas konstitucionālās tiesības. Pašvaldību vēlēšanu komisijām jau uzdots apzināt tuvākās drošās telpas un patvertnes, kā arī alternatīvus vēlēšanu iecirkņus, kuros gadījumā, ja jāievēro pārtraukums drošības nolūkos, būtu iespējams turpināt balsošanu. Tiek izvērtēti arī normatīvo aktu grozījumi, kas ārkārtas situācijās ļautu elastīgāk organizēt balsošanas procesu.
Vienlaikus turpinās arī visi plānotie darbi vēlēšanu sistēmu attīstībā. Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs ir nodots testēšanai pirms plānotā termiņa, savukārt Vēlēšanu informācijas sistēmā jau ieviesta kandidātu sarakstu funkcionalitāte. Notiek veiktspējas pārbaudes, funkcionālā testēšana un kiberdrošības audita rekomendāciju ieviešana.
Šobrīd Latvijā izveidoti 933 vēlēšanu iecirkņi, bet ārvalstīs darbu nodrošinās 82 vēlēšanu iecirkņi 39 valstīs. Tāpat jau ir apstiprināti vēlēšanu iecirkņu komisiju pamatsastāvi, un vasaras laikā notiks plašas komisiju mācības un praktiskie darbi visā Latvijā un ārvalstīs.