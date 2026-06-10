Harietas Sperlingas kāzu tērps: 140 stundās tapusi kleita un diadēma, kas nepieder karaļnamam, bet ir pieredzējusi divu monarhu kronēšanu
Kad medmāsa Harieta Sperlinga sestdien teica jāvārdu Lielbritānijas karaļa Čarlza māsasdēlam Pīteram Filipsam, viņa bija ģērbusies pēc pasūtījuma darinātā ekskluzīvā kāzu kleitā un rotājusies ar vēsturisku diadēmu, kas nepieder karaliskajai ģimenei. Aplūkojam tuvāk Harietas īpašās dienas tērpu.
Kāzu dienā ar princeses Annas dēlu Pīteru Filipsu līgava Harieta Sperlinga bija ģērbusies dizaineres Emīlijas Vikstedas (Emilia Wickstead) tērpa. Nianses par skaistās kāzu kleitas tapšanu atklātas arī modes nama oficiālajā “Instagram” lapā. Kāzu kleita darināta pēc pasūtījuma – no pirmās skices līdz gatavam meistardarbam.
Kleitas laikošana notikusi privātajā salonā Slounstrītā Londonā, bet tērps pilnībā izgatavots modes nama darbnīcā Rietumlondonā. Tās tapšanā ieguldītas 140 darba stundas.
“Tērpa dizainā apzināti savijas tradīcijas un mūsdienīgums. Taisna piegriezuma kleitu ar kvadrātveida kakla izgriezumu papildina īsa, rūpīgi izstrādāta īsa mežģīņu virsjaka, kas beidzas tieši virs vidukļa līnijas. Savukārt trīs metrus garā šlepe, kuras iedvesma meklējama 19. gadsimta sākuma modē, ar savu vienkāršo un lineāro siluetu plūstoši krīt tieši no viduslīnijas un sākas zem kvadrātveida izgriezuma tērpa mugurpusē.”
Harieta Sperlinga kāzu dienā
“Ikviena tērpa detaļa atspoguļo Emīlijai Vikstedai raksturīgo estētiku. Kleita darināta no Itālijā ražota ziloņkaula toņa krepa auduma, ko papildina īpaši smalkas franču “Leavers” mežģīnes ar pļavas ziedu rakstu. Šis motīvs eleganti turpinās arī Harietas plīvurā, rotājot tā malas.”
“Mežģīnes ir rūpīgi piešūtas ar rokām visā apģērba garumā. To vēsture aizsākās 20. gadsimta sākumā, kad Lielbritānijā tika izgudrotas un patentētas revolucionārās “Leavers” mežģīņu stelles.”
“Greznās mežģīnes akcentē tērpa izsmalcinātās, skulpturālās līnijas, eleganti rotājot kakla izgriezumu un piedurknes. Savukārt ar audumu apvilktās pogas ļauj precīzi savienot mežģīņu malas muguras centrālajā daļā, uzsverot izcilo meistarību, kas ielikta šī tērpa radīšanā.”
Diadēma no karaļa Džordža VI laikiem
Kāzu dienā Harieta Sperlinga bija rotājusies ar Pragnela diadēmu. Šis līgavas kronis pieder britu juvelieru Pragnelu ģimenei, no kā rota ieguvusi savu nosaukumu. Šo diadēmu aristokrātiskās dāmas likušas galvā arī apmeklējot karaļa Džordža VI kronēšanu 1937. gadā un karalienes Elizabetes II kronēšanu 1953. gadā. Senatnīgajā galvasrotā apvienojas Edvarda laikmeta elegance un Art Deco stila iezīmes. Kroni rotā briljanti, kas izkārtoti lauru lapu un ziedu motīvos.
Precīzs kroņa izgatavošanas gads publiski nav fiksēts, taču saskaņā ar Pragnela juvelieru nama sniegto informāciju diadēma ir izgatavota Edvarda VII valdīšanas laikā, kas ilga no 1901. līdz 1910. gadam.
Mīlestības simbols no Viktorijas laikiem
Līgavas pušķi veidoja floriste Millija Ričardsone. Tajā bija ievīti arī nelieli mirtes zariņi, kas kalpoja kā aizkustinošs veltījums nelaiķei karalienei Elizabetei II. Šī tradīcija britu karaliskajā ģimenē aizsākās jau karalienes Viktorijas laikā un simbolizē mīlestību, skaistumu un laimīgu laulību.