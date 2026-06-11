Saulgriežu burvība Siguldas novadā - ar dziesmām, dejām, meistarklasēm un senču rituāliem
Vasaras saulgriežu laikā arī Siguldas novadā tiks godinātas senās tradīcijas un baudīta svētku kopība. Iedzīvotāji un viesi aicināti piedalīties tirgus norisēs, radošajās darbnīcās, siera siešanas meistarklasēs. Svētku kulminācijā sanāksim pie jāņugunīm, lai dziesmās un dejās kopīgi pavadītu īsāko nakti līdz pat saullēktam.
20. jūnijā plkst. 12.30–16.30 Aleksandra parkā Inčukalnā – radošais Jāņu parks. Ikviens aicināts uz vainagu pīšanas darbnīcu un siera siešanas meistarklasi. Varēs izmēģināt darbošanos ar senajiem darba rīkiem kopā ar Namdaru darbnīcas meistariem, piedalīties etnogrāfiskās rotaļās un aktivitātēs, kā arī iepirkties mazajā Jāņu tirdziņā. Dalība – bez maksas.
21. jūnijā no plkst. 4.30 Turaidā notiks maģiskas Jāņu dienas svinības “Pār kalniņu” – ar saullēkta rituāliem, folkloras kopu “Delve” un kokļu mūziku. Biļetes cena – 6–19 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē.
21. jūnijā plkst. 17.00 Jūdažu Bibliotēkā un sabiedriskajā centrā norisināsies “Saulgriežu plenērs” kopā ar Agitas Zāberes mākslas studiju. Dalība – bez maksas.
22. jūnijā vakarā aicinām uz Jāņu svinībām Lēdurgas estrādē, muižas parkā, Aģes upes pļavā un pie Dzirnavu ezera. No plkst. 20.00 līdz rīta gaismai svinēsim ar dziesmām, dejām, ugunīm un senču rituāliem. Pasākumu ieskandinās grupa “Straume”, folkloras kopas “Putni” un etnokompānija “Zeidi”. No plkst. 20.00 Lēdurgā darbosies radošās darbnīcas – zāļu gudrības, zīmju gatavošana no jāņuzālēm, zāļu paklāju aušana, vainagu un vītņu vīšana, siera siešana, lāpu un pūdeles gatavošana un citas Jāņu laikam piederošas aktivitātes. No plkst. 20.00 līdz 21.30 par muzikālo noskaņu rūpēsies grupa “Straume”. Plkst. 22.00 norisināsies saules pavadīšana un Jāņu uguns iedegšana Muižas parkā kopā ar folkloras kopām “Putni”, “Zeidi”, “Senleja”, “Tīrums” un draugiem. No plkst. 23.00 līdz 1.00 Muižas parkā sadziedāšanās un Lēdurgas estrādē – lustīgi danči. No plkst. 1.00 lāpu gājiens un Pūdeles pacelšana Aģes upes pļavā. No plkst. 1.30 Dzirnavu ezers izgaismosies ugunsplostu ceļā pretī saullēktam. Plkst. 2.30 Lēdurgas estrādē būs iespēja baudīt “Dejas ar uguni” kopā ar “Athar Performance Group”. Šī programma veidota īpaši vasaras saulgriežiem Lēdurgā un tiks izrādīta pirmo reizi. Estrādes kalniņā tiks iedegta īpašā Jāņa zīme, kas rādīs gaismiņu saulītei. No plkst. 3.00 līdz pat saules sagaidīšanai Lēdurgas estrādē notiks ugunskura dziesmas, danči un kopābūšana. No plkst. 4.00, lai saņemtu rīta rasas spēku, dosimies Aģes pļavā, kur rīta rasas pieskārieni modinās augumu un dos spēku. Noslēgumā – saullēkta sagaidīšana. Uz Jāņu svinībām Lēdurgā gaidīti visi – gan lielie, gan mazie jāņubērni. Biļetes cena – 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē.
23. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 19.30 pie Lēdurgas Dzirnavu ezera izskanēs Jāņu vakara ieskaņas koncerts. Tajā uzstāsies Mārtiņš Elsiņš ar programmu “Pagriez skaļāk un dziedi līdzi!”. Ieeja – bez maksas.
23. jūnijā plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē – “Līgo nakts Siguldā”. Izrāde “Skroderdienas Silmačos”. Pēc izrādes – zaļumballe ar Daini Skuteli un Svētku orķestri Jura Kristona vadībā. Biļetes cena – no 20 eiro (ar “S! karti”, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā, 20% atlaide, daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide). Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē.
23. jūnijā plkst. 19.00 Mālpils Kultūras centra pagalmā ikviens aicināts svinēt Jāņu vakaru kopā ar folkloras kopu “Mālis” un jauniešu deju kopu “Māra”, dziedot, līgojot, sienot sieru, kurinot ugunskuru un pēc līgošanas baudot etnogrupas “Straume” koncertu. Ieeja – bez maksas.
23. jūnijā plkst. 20.00 Inciema estrādē ikviens aicināts uz Saulgriežu zaļumballi Inciemā – vakars sāksies ar svinīgu ugunskura iedegšanu kopā ar folkloras kopu “Putni”, plkst. 21.00 būs skatāma etīde no izrādes “Anšlavs Eglītis un Anniņa” Krimuldas Tautas nama amatierteātra izpildījumā, bet plkst. 22.00 sāksies zaļumballe kopā ar grupu “Inčukalnieši”. Aicinām ņemt līdzi groziņus, labu garastāvokli un nākt kopā ar draugiem, ģimeni vai kaimiņiem, lai baudītu mūziku, ugunskuru, dejas un līgošanu vasaras nakts noskaņā. Ieeja – bez maksas.
23. jūnijā plkst. 22.00–02.00 Aleksandra parka estrādē Inčukalnā – Jāņu nakts balle kopā ar grupu “Vēja muzikanti”. Ieeja – bez maksas.