“X-cilvēki” zvaigznei Taileram Meinam diagnosticēts krūts vēzis
Tailers Meins, aktieris, kurš vislabāk pazīstams ar Zobenzoba lomu 2000. gada kinofilmā “X-cilvēki”, un savulaik arī WCW jeb “World Championship Wrestling” cīkstonis, atklājis, ka viņam diagnosticēts krūts vēzis.
59 gadus vecais aktieris par šo ļoti reto diagnozi paziņoja 8. jūnijā, pastāstot faniem, ka sāk ķīmijterapiju.
“Man ir sliktas ziņas. Šodien sāku ķīmijterapiju,” sacīja Meins. “Viens no 750 vīriešiem dzīves laikā saņems krūts vēža diagnozi, un es esmu viens no viņiem. Tā kā par to runā reti, slimība parasti tiek atklāta vēlākās stadijās un iznākumi ir sliktāki. Es gribu to mainīt,” atklāja aktieris.
Aktieris, kurš 2024. gada filmā “Dedpūls & Vilknadzis” atgriezās Zobenzoba lomā, sacīja, ka plāno dokumentēt savu ārstēšanās ceļu, lai veicinātu izpratni par krūts vēzi vīriešiem un mudinātu citus vīriešus pievērst uzmanību iespējamajiem simptomiem.
“Nāciet līdzi manā ceļā, lai sadotu šai slimībai pa pakaļu,” viņš sacīja. “Nosūtiet šo 10 saviem draugiem un aiciniet viņus man sekot, jo cilvēkiem tas ir jādzird. Pie velna vēzi!”
Meins paskaidroja, ka sākumā vēlējies diagnozi paturēt privātu. “Jā. Man ir krūts vēzis. Un jā, tas ir ļoti reti. Tikai 1% krūts vēža gadījumu ir vīriešiem,” viņš rakstīja. “Godīgi sakot, mana pirmā reakcija bija to noklusēt. Tas tomēr šķiet mazliet mulsinoši. Bet tad es uzzināju, ka vīriešiem biežāk diagnozi nosaka vēlīnās stadijās, jo par to nerunā un to nemeklē.”
Meins arī pateicās savai sievai Renē Gīrlingai par to, ka viņa mudinājusi viņu meklēt ārstēšanu pēc tam, kad ārsti sākotnēji viņa bažas noraidījuši. “Patiesībā visi mani ārsti to noraidīja, un tikai tāpēc, ka mana sieva uzstāja, lai man izņemtu bumbuli, man to atklāja agrīni,” viņš rakstīja. “Tāpēc sāksim par to runāt!”
Saskaņā ar Amerikas Vēža biedrības datiem mazāk nekā 1% krūts vēža gadījumu ASV tiek konstatēti vīriešiem.
Organizācija norāda, ka vīriešiem šī slimība bieži tiek diagnosticēta vēlāk, jo informētība ir zemāka un simptomi var tikt nepamanīti.
Meins dzimis Saskačevanā, Kanādā. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā viņš cīnījās WCW ar vārdu Big Sky, bet 1996. gadā beidza profesionālā cīkstoņa karjeru un pārcēlās uz Holivudu. Vēlāk viņš kļuva pazīstams ar Zobenzoba lomu filmā “X-cilvēki” un piedalījās arī tādās filmās kā “Joe Dirt”, “Skorpiona karalis”, Roba Zombija “Helovīns” sērijas filmās un “The Devil’s Rejects”.