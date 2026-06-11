Apdrošinātāji strādā pie risinājumiem militāro dronu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai fiziskām personām
Apdrošinātāji strādā pie risinājumiem militāro dronu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai fiziskām personām, norādīja Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA).
Asociācijā skaidroja, ka civilā jeb nemilitārā drona radītos bojājumus īpašumam, kaitējumu veselībai vai dzīvībai jau tagad ietilpst standarta apdrošināšanas segumā, bet militāra rakstura dronu gadījumā situācija ir būtiski atšķirīga, proti, kara, militāru darbību un tām pielīdzināmu notikumu riski standarta apdrošināšanas līgumos parasti nav iekļauti ne Latvijā, ne citviet pasaulē.
Vienlaikus asociācijā atzīmēja, ka šobrīd Latvijā ir pieejami atsevišķi risinājumi juridiskām personām, taču apdrošinātāji strādā pie tā, lai risinājumi dronu nodarītam kaitējumam fiziskām personām būtu pieejami drīzā nākotnē.
LAA skaidroja, ka apdrošināšana pret militāriem riskiem spēkā parasti ir tikai miera apstākļos un neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies izsludināta kara, kara stāvokļa vai starpvalstu bruņota konflikta rezultātā. Arī ukraiņu pieredze rāda, ka militārā apdraudējuma apdrošināšana ir praktiski pieejama stipri ierobežotos apmēros tikai no Kijivas uz rietumiem.
Asociācijā norādīja, ka ikviens apdrošināšanas pieprasījums tiek vērtēts individuāli, pamatojoties uz konkrēto objektu un riska varbūtību.
Tāpat asociācijā uzsvēra, ka LAA nevar sniegt prognozes par polišu prēmijām, jo to apmēru nosaka brīvais tirgus.