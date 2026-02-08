Padomju laika dīvainība: kāpēc segas pārvalkiem bija rombveida caurums
Padomju laiku gultasveļai bija daudz īpatnību, taču visvairāk atmiņā palicis segas pārvalks ar lielu rombveida izgriezumu. Daudziem tas joprojām ir mīkla, lai gan skaidrojums ir tīri praktisks un saistīts ar ražošanas tehnoloģiju.
Kā darbojās "rombs"
Tie, kuri kaut reizi ir vilkuši segu šādā pārvalkā, labi atceras, ka process bija daudz ātrāks un vienkāršāks nekā ar mūsdienu sānu atverēm. Segu vienkārši nolika pa vidu un "ietina" malas uz iekšu — bez šķībuma, kunkuļiem un bezgalīgas kratīšanas. Izgriezums ļāva vienmērīgi sadalīt pildījumu un novērst tā sablīvēšanos.
Taču ērtība drīzāk bija patīkams bonuss, nevis galvenais iemesls rombveida izgriezuma radīšanai.
Galvenais faktors — auduma platums
PSRS gultasveļu šuva no auduma, kura platums bija tikai 90 centimetri – pietiekami vienguļamai gultai, bet par šauru divguļamai. Tāpēc lielākiem segas pārvalkiem nācās savienot divus auduma gabalus. Šuvi veidoja pa vidu, un tieši tur atradās arī atvere segai. Tas ļāva ietaupīt materiālu un vienkāršoja ražošanas procesu. Auduma atlikumus parasti izmantoja spilvendrānu šūšanai.
Kāpēc tieši rombs
Izgriezuma forma varēja būt jebkāda, taču tehnologi izvēlējās rombu – tas izskatījās glītāk, bija vienkāršs piegriešanā un nodrošināja plašāku gaisa piekļuvi. Pateicoties tam, sega "elpoja", nesamirka un neuzkrāja sasmakušu smaku pat pēc ilgstošas lietošanas.
Kāpēc padomju segas pārvalki pazuda
Neraugoties uz praktiskumu, rombveida izgriezums pakāpeniski izzuda mūsdienu modeļu ar atverēm sānos vai apakšā dēļ. Jaunie ražošanas standarti, citāds audumu platums un mainīgie patērētāju paradumi padarīja padomju segas pārvalkus par retu retro artefaktu.